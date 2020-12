Ivan Klasnic bekommt nach einem jahrelangen Rechtsstreit um seine Nierenerkrankung ein Schmerzensgeld von mehr als vier Millionen Euro. (dpa)

Im April 2008 reichte Ivan Klasnic am Bremer Landgericht eine Klage gegen Götz Dimanski, den ehemaligen Mannschaftsarzt von Werder, die Internistin Manju Guha und zwei Therapieeinrichtungen ein. Mehr als zwölf Jahre später hat der lange Rechtsstreit um die Nierenerkrankung des früheren Werder-Stürmers offenbar ein Ende gefunden. Wie die ARD am Dienstag berichtete, wurde am Oberlandesgericht Bremen ein Vergleich geschlossen, wonach Klasnic mehr als vier Millionen Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz erhält.

Das Landgericht Bremen hatte im Oktober 2018 einen richterlichen Vergleichsvorschlag über drei Millionen Euro unterbreitet, den Klasnic und die Beklagten allerdings ablehnten. Die jetzt ausgehandelte Summe, die von Versicherungen bezahlt wird, sei „eher dazu geeignet, ein Gefühl von Gerechtigkeit aufkommen zu lassen“, sagte Klasnic' Anwalt Matthias Teichner der ARD. Allerdings könne „kein Geld der Welt den erheblichen und dauerhaften Gesundheitsschaden meines Mandanten wettmachen“.

Schmerzmittel trotz Erkrankung

Klasnic, der mit Werder 2004 die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann, wirft den Ärzten vor, seine Nierenerkrankung nicht erkannt beziehungsweise nicht richtig behandelt zu haben. Er bekam zu seiner Zeit als Werder-Profi Schmerzmittel verabreicht, die den Nieren schaden können. Inzwischen hat der 40-Jährige drei Transplantationen hinter sich, lebt mit einer Spenderniere und muss täglich Medikamente einnehmen.

Im März 2017 hatte Klasnic bereits vor dem Landgericht Bremen in wesentlichen Punkten Recht bekommen, doch die beklagten Mediziner legten Berufung ein. Ein für Juni 2020 anberaumter Termin vor dem Oberlandesgericht wurde abgesagt. Klasnic bestätigte dem WESER-KURIER damals, dass Gespräche über einen Vergleich laufen. Diese Gespräche haben einige Monate gedauert, aber nun zu einem Ergebnis geführt.