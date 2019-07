Bremen. 32 Jahre ist Martin Harnik am 10. Juni geworden. Für einen Profi-Fußballer ist das heutzutage, da viele Klubs verstärkt auf junge Spieler setzen, ein eher hohes Alter. Als Harnik vergangenen Sommer einen Drei-Jahresvertrag in Bremen unterschrieb, dachte er vermutlich, dass es zugleich sein letzter wäre. Es passte so gut: Zurück zu Werder, wo seine Karriere einst begonnen hatte, und seine Heimatstadt Hamburg direkt um die Ecke.

Zwölf Monate später passt nicht mehr viel. Florian Kohfeldt und Frank Baumann haben Harnik seine künftige Rolle erklärt, bestenfalls als Joker wird er auf seine Einsätze kommen. „Man muss ehrlich sagen, dass er von einem Startelfplatz ziemlich weit weg ist“, erklärte Kohfeldt kürzlich. Harnik muss nun entscheiden, ob er diese Rolle akzeptiert oder doch noch mal den Klub wechselt. Werder, das hat Baumann bekräftigt, wäre bei einem passenden Angebot bereit zu verhandeln.

„Eine schwierige Situation„, sagt Ivan Klasnic. Er kennt Werder, er kennt aber auch Harnik gut, sie „kennen und schätzen“ sich, sagt Klasnic. Auch er war Stürmer und auch er hat es erlebt, im höheren Alter plötzlich nicht mehr die wichtige Rolle zu spielen, die er jahrelang wie selbstverständlich ausgefüllt hat. 2012 wechselte Klasnic zu Mainz 05, weil Trainer Thomas Tuchel ihn unbedingt wollte. Nach einem Jahr hatte er drei Einsätze und einen Treffer auf dem Konto. Mit Tuchel hat es wider erwarten nicht gepasst. Ein frustrierendes Erlebnis, wie Klasnic zugibt. 2013 beendete er seine Karriere.

Was also soll Harnik tun? An seinen Qualitäten zweifelt Klasnic nicht. „Martin hat Tempo, einen großen Aktionsradius, Durchschlagskraft. Er ist ein guter Stürmer, und gute Stürmer werden immer gesucht.„ Das Alter spiele da keine Rolle, sagt Klasnic, es gehe um die Klasse. Ob Bundesliga, 2. Liga oder Ausland: „Es gibt einen Markt. Martin hat noch ein paar gute Jahre in den Beinen.“

Von einem Verbleib in Bremen rät Klasnic ab. „Dass es bei Werder nicht geklappt hat, ist schade. Beide Seiten haben mehr voneinander erwartet." Die Signale seien jedoch zu eindeutig, um sie zu ignorieren. „Ganz einfach: Wenn Kohfeldt sagt, Martin hat keine Chance, müssen sich die Wege trennen. Beide Seiten sollten sich zusammensetzen und eine Lösung suchen", rät Klasnic. „Sie sollten offen und ehrlich miteinander sprechen und nicht im Streit auseinander gehen."

Wie fast immer im Fußball, geht es auch in diesem Fall ums Geld. Mit rund zwei Millionen Euro im Jahr gehört Harnik zu Bestverdienern. Eine Summe, die er bei einem Klubwechsel kaum erneut im Vertrag stehen hätte. Harnik müsste vermutlich auf Geld verzichten, könnte im Gegenzug sportlich eine bedeutendere Rolle spielen. Beispielsweise bei einem ambitionierten Zweitligisten.

Bei einem Wechsel geht es jedoch nicht nur um das Gehalt, es geht auch um die Ablösesumme. „Wenn Martin sportlich kaum Chancen hat, sollte Werder ihm keine Steine in den Weg legen„, sagt Klasnic. Soll heißen, ihn ablösefrei ziehen lassen. „Er hat viel für den Verein getan.“ Dazu aber wird es nicht kommen. Nach Informationen des WESER-KURIER ruft Werder die Summe auf, die vergangenes Jahr beim Wechsel aus Hannover fällig wurden, zwei Millionen Euro. Ein Schnäppchen wird Harnik also nicht. Die Bremer sind auf Ablösesummen angewiesen, in diesem Sommer wurde kaum Geld eingenommen.

Es bleibt spannend, ob Harnik die Rolle des Jokers akzeptiert und in Bremen bleibt, oder ob er noch einmal eine neue sportliche Herausforderung sucht. Bisher ist bei Werder nach Informationen des WESER-KURIER kein Angebot eingegangen. Aber die Transferperiode läuft ja noch bis 2. September. Im Klub wird spekuliert, dass Harnik sich für einen neuen Klub entscheiden wird.