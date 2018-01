Sie stehen während der Spiele gemeinsam an der Bande, manchmal sogar direkt nebeneinander. Das Hallenturnier für Traditionsteams in Oldenburg sorgte am Freitag für ein Wiedersehen der eher unangenehmen Art: Ivan Klasnic fungiert als Co-Trainer der Werder-Oldies, Götz Dimanski als Mannschaftsarzt. Bekanntlich liegen die beiden immer noch im Rechtsstreit. Klasnic wirft dem ehemaligen Werder-Mannschaftsarzt Dimanski, der Internistin Manju Guha sowie dem dazugehörigen Reha-Zentrum vor, seine Nierenerkrankung trotz regelmäßiger Untersuchungen nicht rechtzeitig erkannt beziehungsweise falsch behandelt zu haben. Ende März 2017 gab das Landgericht Bremen dem Stürmer in allen wesentlichen Punkten seiner Klage recht, doch die Ärzte haben mittlerweile Berufung eingelegt.

Es geht also um eine verdammt ernste Sache. Klasnic musste sich kürzlich zum dritten Mal eine neue Niere transplantieren lassen. Nun traf der Double-Sieger von 2004 den Arzt, den er mitverantwortlich für sein Leiden macht, auf einer Veranstaltung, bei der der Spaß mit Mittelpunkt stehen soll. Klasnic ging mit dieser ungewöhnlichen Situation professionell um. „Ich habe ihm Hallo gesagt, umarmen muss ich ihn ja nicht“, sagte er zu MEIN WERDER über die Begegnung mit Dimanski. (crb/hop)