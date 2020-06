Der Tabellenführer hieß auch damals schon FC Bayern, aber Werder lieferte sich mit Schalke und dem HSV ein Rennen um die Vizemeisterschaft. In der Bundesliga spielten Cottbus, Duisburg und Rostock. Die Fußballwelt war eine andere, als am 8. April 2008 ein juristischer Prozess begann, der nun vor dem Ende steht. Ivan Klasnics Anwalt reichte aufgrund einer Nierenerkrankung Klage gegen den Mannschaftsarzt von Werder, Götz Dimanski, die Internistin Manju Guha und zwei Therapieeinrichtungen am Bremer Landgericht ein. Jetzt sieht es so aus, als würde es zu einem Vergleich zwischen den Parteien kommen.

Das Bremer Oberlandesgericht (OLG) verschickte am Dienstag eine Pressemitteilung, in der mitgeteilt wurde, dass der anberaumte Termin zur Prozessfortsetzung am 25. Juni aufgehoben wurde. Als Grund gab das Gericht laufende Vergleichsverhandlungen an. Nach über zwölf Jahren könnte es nun zu einer außergerichtlichen Einigung kommen. „Ich kann bestätigen, dass wir dabei sind, einen außergerichtlichen Vergleich zu erzielen„, sagt Klasnic dem WESER-KURIER. Der ehemalige Werder-Profi bekam 2017 bereits die dritte Niere transplantiert und muss täglich Medikamente einnehmen. „Wir werden sehen, was dabei herauskommt.“

Optimistisch klingt Klasnic nicht

Im März 2017 sprach das Bremer Landesgericht Klasnic Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Euro zu. Es geht jedoch auch um Verdienstausfall und Behandlungskosten. Im Oktober 2018 kam es zu einem richterlichen Vergleichsvorschlag in Höhe von drei Millionen Euro, den jedoch beide Parteien ablehnten. Stattdessen wurde ein weiteres medizinisches Gutachten in Auftrag gegeben, ein Ende des Prozesses war nicht in Sicht.

Das ist nun anders. Wenngleich in der Pressemitteilung des OLG von laufenden „Vergleichsbemühungen„ die Rede ist. Und wie es mit Bemühungen eben so ist, sie können zu einem Ende führen, müssen es aber nicht. „Ich habe keine Probleme damit, noch weitere Jahre zu prozessieren“, sagt Klasnic auf die Frage, was ihm ein mögliches Ende der langjährigen juristischen Auseinandersetzung bedeuten würde. Optimismus klingt anders.

Dimanski geht es um seinen Ruf

Zurückhaltend ist auch Doktor Götz Dimanski. „Ich kann mich dazu nicht äußern, weil ich nicht Herr des Verfahrens bin„, sagt Werders ehemaliger Mannschaftsarzt zum WESER-KURIER. „Das entscheiden andere Instanzen.“

Dass es nun plötzlich doch zu Vergleichsverhandlungen kommt, ist keine Entscheidung des Arztes, soll das wahrscheinlich heißen. Und sie liegt auch nicht in seinem Ermessen. Denn neben Kläger und Beklagten gibt es weitere Beteiligte, es sind die Versicherungen. Die sind es, die am Ende haften und das Geld bezahlen müssen. Und sie sind es, die jetzt entscheiden. Für die Versicherungen können jedoch andere Umstände eine Rolle spielen als für die Beklagten. Dimanski dürfte ein Urteil vorziehen, der mit einem Freispruch endet und ihn damit als schuldlos dastehen lässt. Für ihn geht es um seinen Ruf als Mediziner. Durch einen Vergleich wird es diese Schuldlosigkeit nicht geben, es bliebe ein Makel.

Die jeweils Verantwortlichen der Prozessbeteiligten sind dabei sich zu besprechen, sie verhandeln über die außergerichtliche Einigung. Dass auf einen weiteren Verhandlungstermin verzichtet wurde, ist ein Fingerzeig, dass sie weit fortgeschritten seien müssen. Und das nach über zwölf Jahren ein Ende zumindest in Sicht ist.