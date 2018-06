Werder Bremen war in der Sommerpause ziemlich früh dran mit einigen wichtigen Personalentscheidungen. Noch im Mai wurden die Transfers von Kevin Möhwald und Martin Harnik über die Bühne gebracht und auch Yuya Osako konnte Werder unmittelbar nach dem Ende der abgelaufenen Saison für sich gewinnen.

Möhwald und Harnik weilen seitdem im Urlaub, der eine ist kein Nationalspieler, der andere hat sich mit seinem Heimatland nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Osako mit Japan schon. Und wenn man die Auftritte der Japaner und insbesondere die von Yuya Osako bisher so verfolgt, dann sollte man aus Bremer Sicht froh sein, den Spieler bereits verpflichtet zu haben.

Osako würde auf der großen Bühne derzeit Eigenwerbung betreiben, hätte er nicht schon einen neuen Klub. Der 28-Jährige ist in einer homogenen japanischen Mannschaft einer der auffälligeren Spieler, nicht nur wegen seines entscheidenden Tores beim Sieg gegen Kolumbien, sondern weil Osako ein Spieler ist, den es in der Art weder in der japanischen Nationalmannschaft gibt – und auch nicht bei Werder Bremen.

Viele Interessenten für Osako

Seine Leistungen bei der WM geben einen kleinen Vorgeschmack auf das, worauf sich Werder ab der kommenden Saison freuen darf – auf einen Spieler mit einer guten Technik und Spielwitz, mit Kreativität und Tempo. „Er hat in den Spiele bisher gezeigt, was wir in ihm sehen“, sagt Frank Baumann im Gespräch mit MEIN WERDER. Werders Geschäftsführer dürfte die japanischen Spiele mit einem besonders wohligen Gefühl verfolgen, schließlich war – wie aus Berater- und Sportdirektorenkreisen zu hören ist – aus der Bundesliga nicht nur Werder hinter Osako her, sondern fast die halbe Liga und dazu noch einige Klubs aus dem Ausland.

Baumann ist froh, dass der Transfer so schnell und reibungslos über die Bühne ging und Osako damit rechtzeitig vom Markt genommen war. „Die WM ist eine gute Bühne, um sich zu zeigen. Aber die, die im Thema sind, wussten vorher schon, dass das ein ganz guter Spieler ist“, sagt Baumann. Eine Aussage, die man gerne auch als Lob an die hauseigene Scoutingabteilung und deren Vorarbeit verstehen darf.

Ein starker Zwischenraumspieler

Mit Osako bekommt Werder den nächsten eher kleinen, wendigen Offensivspieler, der weniger durch eine hohe Strafraumpräsenz glänzt, sondern vielmehr in allen Zonen des Spielfelds auftaucht und sich auch gerne als Verbindungsspieler zwischen Angriff und Mittelfeld in etwas tiefere Bereiche fallen lässt. Osako hat in Köln zuletzt in der Offensive fast alle Positionen bekleidet, war mal Mittelstürmer, mal Links- oder Rechtsaußen, mal spielte er auf der Zehn. Bei Werder planen sie ähnlich freigeistig mit ihm. „Yuya kann bei uns verschiedene Positionen spielen. Er ist da sehr flexibel und wir sind vom System her auch sehr flexibel“, sagt Baumann.

Osako ist ein Spieler, der sich durch die gegnerischen Reihen schleicht, manchmal fast unbeteiligt wirkt, daraus aber dann seinen Vorteil zieht. Seine Bewegungen zwischen den gegnerischen Linien sind sehr vorausschauend, die Vororientierung hervorragend.

Keine Angst vor engen Räumen

Zwei Dinge fallen dabei besonders auf: Selbst wenn der Gegner tief steht und der Raum dann sehr knapp bemessen ist, will Osako trotzdem den Ball haben. Viele andere Stürmer halten sich aus diesen engen Spielsituationen fern und verstecken sich, weil sie unter Druck nicht die Technik und die koordinativen Fähigkeiten haben, sich aus der misslichen Lage zu befreien. Und weil sie unter Umständen sogar Respekt davor haben, dass es beim schnellen Zweikampf mit der Blickrichtung weg vom Gegner und hin zum Ball auch mal krachen könnte.

Osako geht dagegen gerne in diese engen Räume, bietet sich an, scheut nicht den Druck und fängt dann in der Regel auch ein paar sinnvolle Dinge mit dem Ball an. Er ist keiner wie Max Kruse, der dann weit verlagert, sondern mit einem kleinen, kurzen Pass eine neue Spielsituation schaffen kann, die es für den Gegner gefährlich macht.

Und: Seine Fähigkeit, sich einen Gegner „heranzuziehen“, um ihn dann mit einer entgegengesetzten Laufbewegung aus dem Spiel zu nehmen, sind imposant. Osako nutzt diese Finte recht oft, geht dem Ball kurz entgegen, zieht den nächsten Abwehrspieler auf diese Weise mit und schlägt dann im ersten Moment, wo der Blickkontakt des Gegners kurz abreißt, die entgegengesetzte Richtung ein. Hinein in den Raum, den er sich mit seinem Manöver selbst freigezogen hat. In der Regel ist das dann ein Lauf in die Tiefe aus dem Zentrum oder einem der Halbräume. Baumann fühlt sich in seiner Meinung über seinen neuen Angreifer jedenfalls bestätigt. „Wir haben mit Yuya einen Spieler bekommen, der sich gut in die Zwischenräume bewegt, ballsicher und torgefährlich ist.“

Florian Kohfeldt dürfte sich besonders darüber freuen. Man darf wohl davon ausgehen, dass Werders Trainer den eingeschlagenen Weg mit einer aktiven, mutigen Spielweise der Mannschaft auch in der kommenden Saison weitergeht und den Fokus noch mehr auf ein sauberes Positionsspiel mit noch mehr kleinteiligen Aktionen legt. Dafür sollte Yuya Osako als einer der Wunschspieler der neuen Offensive wie gemacht sein.