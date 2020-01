Lebenslang Grün-Weiß: Die Fans feiern ihren Klub und ihr Team, bekommen aber zu oft nichts geboten. (nordphoto)

Das Gesamtkunstwerk Weserstadion hat ein paar Kratzer bekommen. Die volle Schönheit hat etwas gelitten, die altbekannte Magie bleibt ähnlich wie die Mannschaft unter ihren Möglichkeiten. Dort, wo meist lautstark angefeuert, geklatscht und gesungen wird, hat spürbar die Resignation Einzug gehalten. Gegen Hoffenheim verließen etliche Zuschauer vorzeitig ihre Plätze und machten sich auf den Heimweg. Das hat es in Bremen lange nicht gegeben, dass sich einige Fans vom Verein abzuwenden scheinen.

Die Ostkurve sang unermüdlich, doch sie drang dieses Mal nicht so recht zum Rest des Publikums durch. Schon als es noch 0:0 stand, hatte sich eine merkliche Müdigkeit auf den Rängen ausgebreitet. Der sonst so verlässliche Wechselgesang mit der Westkurve war allenfalls ein Gesängchen, auch in den anderen Blöcken kam nur selten so etwas wie Stimmung auf. Der zwölfte Mann hat in den vergangenen Jahren viel gelitten, sich immer wieder gegen drohendes Unheil gestemmt und nun doch ein Stück weit resigniert. Spätestens nach dem Treffer zum 0:1 fehlte vielerorts schlichtweg der Glaube, dass es noch zu einer Wender reiche.

„Man merkt, dass die Leute pfeifen“

„Man merkt, dass die Leute nach einem Fehlpass pfeifen. Alle sind enttäuscht von der gesamten Saison, wir und die Fans“, sagte Davy Klaassen, der sich natürlich wünscht, dass der grün-weiße Chor wieder anders klingt, die Zurückhaltung aber auch verstehen kann. Das Bremer Publikum gilt gemeinhin als sehr sensibel und talentiert darin, zu fühlen, wann die Mannschaft welche Art der Unterstützung braucht. Dass nun vermehrt geschwiegen wird, ist alarmierend. Und traurig.

Doch die Leistungen der vergangenen Wochen fordern ihren Tribut. Heimspiele sind längst kein Fest mehr, auf das man sich freut. Inzwischen gleichen sie eher einem Besuch beim Zahnarzt: Man weiß, dass es schmerzhaft werden könnte und wünscht sich ein schnelles Ende herbei. „Es tut mir für die Fans weh“, sagte auch Trainer Florian Kohfeldt. „Das war hier mal eine Festung und das ist sie nicht mehr. Und das ist auch psychologisch nicht gut.“

Kohfeldt und der Plan B

Wo die Gegner früher ehrfürchtig anreisten, hoffen sie nun auf den Faktor Zeit und warten einfach darauf, dass die Bremer mit eigenen Fehlern schon irgendwie dafür sorgen, dass es als Gastgeschenk drei Punkte gibt. „Das müssen wir schnellstmöglich weg kriegen“, sagte Kohfeldt, der angesichts der Abstiegssorgen aber ausnahmsweise auch einen Plan B akzeptieren könnte. „Ich würde lieber zu Hause gewinnen, aber wenn wir jetzt mit sieben Auswärtssiegen die Klasse halten, dann nehme ich das auch. Dann gewinnen wir das letzte Spiel zu Hause und dann können wir auch feiern.“

Momentan wird allerdings eher gepfiffen. Meist noch recht verhalten und kurz. Die Ostkurve gibt auch in dieser Hinsicht den Gegenpart und versucht mit eigenen Gesängen halbwegs positive Emotionen aufs Feld zu schicken. Auch nach dem Schlusspfiff gegen Hoffenheim war das so. Keine Pöbeleien, keine Beschimpfungen. Die Mannschaft weiß das zu schätzen. „Nach dem Spiel so in der Kurve die Unterstützung zu bekommen, ist keine Selbstverständlichkeit und zeugt davon, welche Unterstützung uns die Fans geben“, war Kohfeldt sichtlich gerührt. „Der Empfang war beeindruckend. Das habe ich in vielen Stadien anders erlebt.“