Für Werder wird es eine kurze Woche, nach dem Spiel am Sonntag steht am kommenden Sonnabend in Augsburg (15.30 Uhr) bereits die nächste Prüfung an. Der Wochenplan will daher gut durchdacht sein. Chefcoach Florian Kohfeldt schickt einige seiner Profis daher am heutigen Montag ab 10 Uhr zum sogenannten Spielerersatztraining auf den Rasen.

Während die Reservisten also das ganz normale Programm abspulen, sind jene Akteure, die den Großteil der Hoffenheim-Partie bestritten in anderer Mission unterwegs. Für sie stehen regenerative Behandlungen an, damit sie sich in den nächsten Tagen wieder optimal auf das Auswärtsspiel einstimmen können.