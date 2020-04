Jens Vaassen sorgt bei Werder für den richtigen Biss. (nordphoto)

Die Woche beginnt für Jens Vaassen am Dienstag. Das ist in der Regel der erste Trainingstag bei Werder und damit nimmt auch Vaassen die Arbeit auf, was drei Einheiten am Tag bedeutet. Frühstück am Morgen, danach Mittagessen. Und nach der zweiten Trainingseinheit am Nachmittag bekocht Vaassen Spieler, Trainer und Betreuer noch einmal. Ungefähr 40 Essen sind das jeweils. Seine Aufgabe als Koch kann er in nur einem Satz prägnant zusammenfassen: „Gesundes Essen so schmackhaft machen, dass es alle gerne essen."

Denn was schmeckt, das weiß auch jeder Nicht-Leistungssportler, ist nicht automatisch gut für Körper und den Geist. Oft ist das Verhältnis umgekehrt. Weil die Professionalisierung des Fußballs in immer kleinere Details vordringt, ist auch das Essen als Faktor erkannt worden, wie leistungsfähig Spieler sind oder Verletzungsanfällig. Florian Kohfeldt hat zusammen mit Frank Baumann viele Strukturen des Vereins erneuert oder gleich ganz neu eingeführt. Koch Vaassen gehört dazu. Seit August 2018 kümmert er sich um die richtige Ernährung der Spieler.

Was auf den Tisch kommt, unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was auch in normalen Haushalten gekocht wird. Kohlroulade, Bolognese, Burger oder Spinat mit Rührei stehen auf dem Speiseplan. Für die Profis werde das Essen „nur etwas abgewandelt„, wie Vaassen sagt. „Ich koche nach unserem Ernährungsleitfaden.“ Erstellt hat er diesen in Zusammenarbeit mit einem Ernährungswissenschaftler.

Nur gute Fette

Auf dem Index steht besonders Zucker. „Das ist der Hauptfaktor.„ Dafür wird Ahornsirup und Honig als Süßungsmittel verwendet. Verzichtet wird auch auf Gluten. Dafür gibt es Dinkel, auch bei Brot nur Dinkel. Und: „Wir nutzen gute Fette, Avocado, Kokosfett. Wir nehmen kein Sonnenblumenöl, kein Rapsöl.“

Nicht alles, was Vaassen auf den Tisch bringt, wird widerspruchslos gegessen. Einem indischen Linsencurry sind die Spieler zunächst mit Skepsis begegnet. Doch auch was zunächst ein wenig merkwürdig aussieht, kann schmecken. „Jetzt mögen sie es richtig gerne." Im Gegenzug kocht er schon mal, was verlangt wird. Er sei Koch, kein Diktator. „Ich höre mir das gerne an", sagt er. Mach doch einfach mal Spinat mit Rührei, haben einige Spieler gesagt. „Dann haben wir das gemacht. Mit Kartoffelbrei."

Unverzichtbarer Milchreis

Auch Süßspeisen sind kein Tabu. Milchreis hat eine gewisse Tradition bei Werder, das gibt es von Zeit zu Zeit. „Wir machen auch mal Grießbrei oder Tiramisu, das geht auch ohne Zucker. Und wenn wir Milchreis machen, machen wir ihn mit Mandelmilch."

Als die Spieler aufgrund der Corona-Pandemie zuhause bleiben mussten, hat Vaassen sie mit Koch-Videos versorgt, damit sie sich selbst versorgen konnten. Das habe erstaunlich gut geklappt. „Die Jungs machen das fleißig, da war ich selbst etwas überrascht." Mittlerweile holen sich einige Tipps bei ihm, wie sie würzen sollen oder ihre Gerichte verfeinern können. Niclas Füllkrug hat vor Kurzem verraten, dass die Corona-Krise ihn zu einem Hobby-Koch gemacht hat. Für Vaassen dürfte das eine kleine Freude sein.