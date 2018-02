Nachdem einige Werder-Ultra-Gruppen ihren Boykott des Montagsspiels gegen Köln angekündigt hatten, zogen nun einige Kölner Ultras nach. (nordphoto)

„Allen Fanprotesten zum Trotz wurden die Montagsspiele nun auch in der ersten Bundesliga eingeführt. Hatten wir als Fanszene die Montagsspiele in der 2. Bundesliga über Jahre zwar kritisch begleitet aber gewissermaßen als gegeben hingenommen, ist für viele Fans mit der jetzigen Einführung in der höchsten Spielklasse die Grenze des Hinnehmbaren endgültig überschritten", teilte der Fanklub aus der Domstadt auf der Vereinsseite „suedkurve.koeln“ mit. Und weiter: "Zahlreiche Gruppen und Fanclubs unserer Anhängerschaft, darunter auch die Ultragruppen, werden daher dem Montagsspiel in Bremen aus Protest fernbleiben." Nach Ansicht des Fanklubs sollten die Anstoßzeiten "nicht weiter dem Profitstreben von Vereinen, Verbänden und TV-Sendern zum Opfer fallen und müssen auch im Sinne von uns Fans gestaltet werden, die ihre Mannschaft im Stadion unterstützen wollen".

Am 12. März, einem Montag, tritt der SV Werder Bremen um 20.30 Uhr im heimischen Weserstadion gegen den 1. FC Köln an. Dieser Partie am 26. Bundesliga-Spieltag werden auch die Bremer Fan-Gruppen "Caillera", "Infamous Youth", "UltrA-Team Bremen" und "L´Intesa Verde" aus Protest gegen die ihrer Ansicht nach "Fan-unfreundliche Anstoßzeit" fernbleiben.