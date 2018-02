GER, DFB Pokal Viertelfinale, Bayer 04 Leverkusen vs. SV Werder Bremen (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Zlatko Junuzovic

über das Spiel: „Natürlich sind wir enttäuscht. Wir sind gut reingekommen mit dem 2:0. Aber Leverkusen hat individuelle Qualität nach vorne. Es war ein sehr intensives Spiel und ein sehr guter Auftritt von beiden. Leider haben wir den Kürzeren gezogen.“

über den Kräfteverschleiß: „Wir spielen erst Sonntag und haben einen Tag mehr, um uns zu regenerieren. Das Spiel gegen Wolfsburg wird extrem wichtig für uns. Da wollen wir an die Leistung von Leverkusen anknüpfen. Uns hat zwar das Glück gefehlt, aber wir können auf der Leistung aufbauen.“

Maximilian Eggestein

über das Spiel: "Das ist extrem bitter. Wir müssen uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir nicht auf 3:0 weggezogen sind. In der zweiten Halbzeit haben für einen kurzen Zeitraum den Faden verloren. Die Gegentore dürfen so natürlich nicht fallen. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass wir solch ein Spiel in Leverkusen machen. Auch aus dieser Niederlage kann man daher Positives ziehen.“

über den Video-Assistenten: „Er bleibt für uns mehr Fluch als Segen. Für Bailey hätte es ganz klar eine Rote Karte geben müssen.“

Julian Brandt

„Wir sind sehr glücklich nach diesem Spielverlauf. Nach dem 2:2 hatten wir alle das Gefühl, dass noch mehr geht. Für uns war es ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wir sind sehr stolz auf den Sieg. Gegen Werder sind es für mich als Bremer immer besondere Spiele.“

Heiko Herrlich

„Die Anfangsphase hatten wir uns so nicht vorgestellt, aber insgesamt hat unsere Mannschaft eine tolle Moral bewiesen. Bremen ist eine super Mannschaft, der Tabellenstand hat gar nichts zu sagen. Die guten Ergebnisse von Werder sind kein Zufall. Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben.“