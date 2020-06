Leere Stadien, weniger TV-Gelder, ungeklärte Zukunft: Auf Werder wartet viel Arbeit. (gumzmedia/nordphoto)

Es war ein Wort, das immer wieder fiel: Planungssicherheit. Mehrmals hatte Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), diesen Begriff am Montag in den Mund genommen, als es um die Höhe der neuen TV-Gelder ging, die ab der Saison 2021/2022 für vier Jahre an die 36 Erst- und Zweitligisten verteilt werden. 4,4 Milliarden Euro werden insgesamt ausgeschüttet, knapp 200 Millionen Euro weniger als im vorherigen Vertrag. In Kombination mit den Folgen der Coronakrise kommt also reichlich Arbeit auf die Vereine zu. Für Seifert steht fest: „Das wird für einige bedeuten, dass man den Gürtel enger schnallen muss.“

Bei Werder ist die Sache mit der Planungssicherheit ohnehin nicht ganz so leicht. Es ist fast eine Art Fremdwort, um im Bild zu bleiben. Aktuell steht nicht einmal fest, in welcher Liga der Verein in der kommenden Saison spielt. Im Falle eines Abstiegs stünden dem Klub bereits in der neuen Spielzeit erhebliche Einbußen in puncto Medienerlöse ins Haus, wie es dann im Sommer 2021 unter neuen vertraglichen Bedingungen aussieht, steht völlig in den Sternen. Da stellt sich automatisch die Frage, ob die Bremer nicht nur den Gürtel erheblich enger schnallen müssen, sondern vermutlich sogar Löcher nachstechen sollten, damit die Hosen nicht komplett heruntergelassen werden.

„Das ist zu früh“, versucht Werder-Chef Klaus Filbry im Gespräch mit dem WESER-KURIER zu beruhigen. „Wie die konkreten Auswirkungen für Werder aussehen, kann ich noch nicht sagen, weil der Verteilungsschlüssel noch nicht definiert wurde und wir natürlich auch nicht wissen, ob wir in der 1. oder 2. Bundesliga sein werden.“ Bei der Vergabe der Gelder hat sich Filbry bereits klar positioniert, so forderte er eine gerechtere Ausschüttung an alle Klubs. Bei einer möglichst sicheren Planung befindet sich der Verein dagegen im Schwebezustand. „Wir haben jetzt schon sehr variabel gestaltete Spielerverträge sowohl für die 1. als auch die 2. Liga“, sagte Filbry. „Diesen Weg muss man dann eben konsequent weitergehen. Sprich: Man muss immer die Kosten im Blick haben, aber man weiß jetzt für die nächsten fünf Jahre genau, wie viel Geld für die Liga auf diesem Weg reinkommt.“ Und mit Blick auf einen möglichen Abstieg erklärte der 53-Jährige: „Daher muss es unser Job sein, dass wir uns für die unterschiedlichen Szenarien vorbereiten – und auch für ein Zweitligaszenario sind wir vertraglich so aufgestellt, dass wir die Mindereinnahmen größtenteils auch kompensieren können.“

Radikaler Sparkurs

Wo Geld gespart werden muss, geht es natürlich auch schnell ums Personal. Bei Werder gibt es nicht wenige Mitarbeiter, die sich um ihren Arbeitsplatz sorgen. Im Profikader würde es beim Gang in die Zweitklassigkeit auf jeden Fall erhebliche Veränderungen geben, wodurch Ausgaben minimiert werden. Die Leihspieler Leonardo Bittencourt, Ömer Toprak oder Davie Selke müssten nicht fest für teures Geld verpflichtet werden, die sportliche Zukunft von Akteuren wie Milot Rashica oder Davy Klaassen dürfte kaum in der 2. Bundesliga liegen. Das gilt im Grunde auch für Jiri Pavlenka, Ludwig Augustinsson oder Maximilian Eggestein. Nach einer bescheidenen Saison samt Corona-Pandemie dürfte der Markt für diese Profis, die obendrein ein durchaus fürstliches Gehalt an der Weser einstreichen, nicht eben riesig sein. Im Gegenzug müsste es dem Klub zwingend gelingen, einen Kader zusammenzustellen, der zwar nicht den finanziellen Rahmen sprengt, sportlich aber trotzdem in der Lage ist, den direkten Wiederaufstieg zu garantieren.

Werders Chefetage droht also reichlich Arbeit. Mehr noch als ohnehin schon in den vergangenen Wochen der Krise. Ziemlich trübe Aussichten. Doch Klaus Filbry wiegelt ab, neben dem Vertrauen in die eigene Arbeit setzt er auch auf den Faktor Hoffnung. „Wir haben ja auch noch eine Chance für das Wochenende“, sagte er. „Das Wichtigste, was wir dazu beitragen können, ist gegen Köln zu gewinnen. Darauf legen wir den Fokus und dann müssen wir schauen, was in Berlin herauskommt. Aber in erster Linie müssen wir auf uns schauen und zusehen, dass wir alles reinwerfen, um zu gewinnen.“ Denn ob Sommer 2020 oder 2021 – der Wunsch ist derselbe: „Es ist immer schön und wichtig, in der 1. Bundesliga vertreten zu sein“, sagte Filbry. „Das muss das Ziel sein.“