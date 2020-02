Unser Kolumnist Jörg Wontorra im Gespräch mit Werders Sportchef Frank Baumann. (nordphoto)

Den Ernst der Lage haben sie inzwischen alle erkannt in der Chefetage des SV Werder. Immerhin. Aber das macht die Sache noch lange nicht besser. Und es bringt auch nichts mehr, noch einmal die Fehleinschätzungen der jüngeren Vergangenheit zu brandmarken oder die Blutleere der Mannschaft zu beklagen. Dazu ist alles gesagt und auch geschrieben worden. Jetzt, da dem Team so langsam die Spiele ausgehen, stellen sich andere Fragen. Zum Beispiel: Können die Entscheidungsträger wirklich Krisenmanagement? Und warum machen sie in trauter Einigkeit einen so großen Bogen um den Trainer?

Sicher, Florian Kohfeldt hat unbestrittene Verdienste. Ihm ist es einst gelungen, neue Aufbruchstimmung im Verein zu entfachen, und ja, es gab sogar Zeiten, da konnte er Spieler besser machen. Aber muss man ihn deshalb gleich so ultimativ unter Artenschutz stellen? In jedem Wirtschaftsunternehmen wird Führungspersonal hinterfragt, wenn die Bilanz nicht mehr stimmt.

Unter Druck wird alles anders

Bei Werder sammeln sie trotzdem weiterhin Argumente, die für den Chefcoach sprechen. Unter Druck aber wird plötzlich alles anders. Wenn der Kollaps droht und die Köpfe zumachen, kann ein Trainer noch so gut sein, doch seine Lösungsansätze erreichen irgendwann die Adressaten nicht mehr. Dieses Team scheint jedenfalls hochgradig verunsichert und braucht vielleicht doch mal einen neuen Impuls.

„Trainerwechsel bringen nichts“, haben sie bei Werder auch noch argumentiert. Aber die Bundesliga liefert in dieser Saison auch Gegenbeispiele: Köln, Bayern, selbst Düsseldorf. Die Nibelungentreue von Frank Baumann und Marco Bode mag ehrenwert sein, aber es wäre fatal, mit Kohfeldt sehenden Auges in die 2. Liga zu gehen. Das verursacht Millionenschäden, das kann Arbeitsplätze zerstören, und das wird eine ganze Region in höchste Tristesse versetzen. Selbst meine Tippgemeinschaft will sich bei einem Abstieg auflösen – doch das nur nebenbei.

Wer würde die Reißleine ziehen?

In aller Ernsthaftigkeit bleibt bei einem weiteren Abwärtstrend einzig und allein die Reißleine. Aber wer zieht sie? Eigentlich wäre es Sache des dreiköpfigen Vorstandes. Das Problem: Klaus Filbry kommt nicht aus der Deckung, Hubertus Hess-Grunewald hofft weiter auf ein Happy End und Frank Baumann sitzt in der Zwickmühle. Er hat sich öffentlich zu Kohfeldt bekannt, so dass er durch eine Kehrtwende Schaden nehmen könnte. Er würde schon den dritten Trainer in vier Jahren entlassen, was nicht für eine erfolgreiche Personalpolitik spricht. Und ihn verbindet eine Freundschaft mit Kohfeldt, was eine Beurlaubung nicht einfacher macht.

Bleibt die Rolle von Marco Bode, der dem Trainer eine Arbeitsplatzgarantie ausgestellt hat, aber eigentlich als Chef des Aufsichtsrates nicht ins operative Geschäft eingreifen darf. Somit hat dieses Gremium seine Rolle als Regulativ verloren, denn selbst wenn andere Mitglieder dieser Runde die Personalie Kohfeldt kritischer sehen, können sie ihrem Boss nicht in den Rücken fallen. Ein Dilemma, aus dem sie bei Werder nur durch schnelle Siege kommen. Bei andauernder Erfolglosigkeit greift als letztes Mittel nur eine Trennung im Schmerz. Dann gilt die alte Fußball-Floskel: Nicht die Personen sind wichtig, sondern der Verein.

Jörg Wontorra (71)

ist als Sportmoderator eine Legende und ­arbeitet für „Sky“. Im wöchentlichen Wechsel mit Christian Stoll, Lou Richter und Daniel Boschmann schreibt Wontorra in unserer Zeitung, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.

