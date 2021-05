Über die sportliche Zukunft von Florian Kohfeldt wird weiter munter spekuliert. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Das Holz ist noch nicht gehackt, trotzdem brennt schon Feuer im Kamin! Soll heißen: Obwohl weder bei Werder Bremen die Trainerfrage für die Zukunft final geklärt ist noch bei Bayer Leverkusen eine Entscheidung gefallen ist, ob Hannes Wolf über die Saison hinaus beim Werksclub weitermachen darf, greifen Spekulationen um sich, Florian Kohfeldt könnte der nächste Coach auf der Bank von Bayer 04 sein. Die „Sport-Bild“ berichtet über dieses Gedankenspiel, das in Leverkusen angeblich angestrengt wird. Pünktlich vor dem Aufeinandertreffen der beiden Clubs am Sonnabend (15.30 Uhr) im Weserstadion.

„Auffallend häufig“ falle demnach Kohfeldts Name bei Bayer Leverkusen. Was in gewisser Weise passen würde. Denn in Rudi Völler (Geschäftsführer Sport), Simon Rolfes (Leiter der Direktion Sport), Tim Steidten (Kaderplaner) und Thomas Eichin (Leiter der Nachwuchsabteilung) sitzen bereits vier Mitarbeiter mit Bremer Vergangenheit in den 04-Cheftetagen. Wieso nicht auch der Trainer?

Dass Kohfeldt, der in der Branche höhere Anerkennung genießt als derzeit im Umfeld des SV Werder, einem Club wie Bayer Leverkusen helfen könnte, liegt auf der Hand. Mit seiner Eloquenz und offenen, auf viele sympathisch wirkenden Art wäre er durchaus in der Lage, einen Gegenpol zum doch eher wenig fetzigen Image des Werksclubs zu bilden. Und dass den 38-Jährigen selbst irgendwann – vielleicht schon nach dieser Saison – eine neue Herausforderung locken wird, ist auch klar. Aber noch ist Kohfeldt Trainer des SV Werder. Und der Club hatte zuletzt in Person von Clemens Fritz (Leiter Profi-Fußball) beteuert, dass man sich auf Führungsebene noch nicht mit der Zeit nach dem letzten Spieltag beschäftigt habe – weder was eine mögliche Kohfeldt-Ablösung noch dessen Nachfolger betrifft. Die offiziellen Aussagen zur Trainerzukunft sind diese: „Wir haben intern bisher nicht einmal über die neue Saison gesprochen.“ Und: „Wir haben uns mit keinem Trainerkandidaten für die kommende Saison beschäftigt.“

Aber natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass Florian Kohfeldt nach geschafftem oder verpasstem Klassenerhalt Teil des großen Trainerkarussells wird. Bei Eintracht Frankfurt ist der Posten noch unbesetzt, in Leverkusen im Grunde ja auch, der VfL Wolfsburg könnte dazukommen, 1899 Hoffenheim eventuell ebenfalls. Laut „Sport-Bild“ ist Kohfeldt in Leverkusen aber kein Favorit. Hannes Wolf und der Schweizer Gerardo Seoane (Young Boys Bern) seien momentan die „durchaus wahrscheinlicheren Kandidaten“.