Die Statistik spricht vor Werders Auswärtsspiel in Hannover (Freitag, 20.30 Uhr) eindeutig für die Bremer.

Werder liegt klar vorne

Die Gesamtbilanz spricht eindeutig für die Grün-Weißen. In 76 Pflichtspielen siegte Werder bisher 43 Mal, bei einem Torverhältnis von 188:104. Hannover fuhr lediglich 15 Siege ein. Entsprechend klar fällt auch die Bilanz in der Bundesliga aus. 30 Werder-Siegen stehen zwölf von Hannover gegenüber (15 Remis). 96 gewann zudem nur eines der vergangenen acht Duelle gegen die Bremer (1:0 in Hannover am 3. Oktober 2015). Salif Sané erzielte damals das einzige Tor des Tages.

Es begann mit Hannover

Gegen Frankfurt gab Florian Kohfeldt im November sein Debüt als Werder-Cheftrainer, den ersten Sieg gab es dann eine Woche später im Heimspiel gegen Hannover. Seitdem geht es für Werder steil bergauf. Das 4:0 war übrigens nicht nur Kohfeldts erster Erfolg als Cheftrainer, sondern auch der erste Saisonsieg für Werder. Gleichzeitig ist es bis heute der höchste Saisonerfolg. Max Kruse war mit seinem Dreierpack der Matchwinner.

Die Mannschaft der Stunde

Werder gewann sechs seiner jüngsten acht Bundesligaspiele (bei einem Remis und einer Niederlage). Nur Bayern München holte in diesem Zeitraum ebenso viele Punkte wie Werder (19).

Bilanz in Hannover ausbaufähig

Trotz der Bremer Positivbilanz von fünf Siegen und zwei Remis aus den vergangenen acht Bundesligaduellen gegen 96, sah Werder in Hannover oft schlecht aus. Nur eine der jüngsten sechs Auswärtspartien ging an die Grün-Weißen (bei einem Remis und vier Niederlagen): Es war ein 2:1.Erfolg am 28. Spieltag der Saison 2013/14.

Negativrekord droht

Hannover hat seine letzten fünf Bundesligaspiele allesamt verloren. Sechs Niederlagen in Folge musste in dieser Saison noch keine Mannschaft hinnehmen.

Kantersieg mit acht Toren

Hannover 96 ist einer von drei Bundesligisten, gegen den Werder acht Tore in einem Spiel erzielt hat. Am 16. August 1985 gab es ein sattes 8:2 im Weserstadion. Die Bremer Tore damals erzielten Rudi Völler (3), Norbert Meier (2), Frank Neubarth (2) und Michael Kutzop. Die anderen beiden Siege mit acht eigenen Treffern gelangen übrigens gegen Arminia Bielefeld und die Offenbacher Kickers (jeweils 8:1).

Heimspiel für Eggestein

Maximilian Eggestein wurde in Hannover geboren, spielte aber wie sein Bruder Johannes nie für 96, sondern für den Vorortklub TSV Havelse und wechselte dann ins Werder-Internat.

Kronprinz Kohfeldt

Nimmt man nur die 18 Spiele unter Florian Kohfeldt, sammelten lediglich der FC Bayern (46) und Schalke (35) mehr Punkte als Werder (31). Einzig Otto Rehhagel hatte als Werder-Coach einen besseren Punkteschnitt (1,79) als Kohfeldt (1,72). Mit einem Sieg am Freitag in Hannover würde Kohfeldt die Quote von Rehhagel übertreffen.

