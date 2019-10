Kohfeldt: „Beide sind Kandidaten fürs Wochenende“

Ömer Toprak trainiert wieder mit. (nordphoto)

Es sieht gut aus für das Duell mit seinem Ex-Klub Bayer Leverkusen am Sonnabend: Ömer Toprak steht vor dem Comeback. Werders Innenverteidiger ist nach seinen Wadenproblemen am Dienstagnachmittag wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen. Läuft alles nach Plan, kann der 30-Jährige am Wochenende erstmals seit Ende August wieder auf dem Platz stehen.

Auch bei Yuya Osako wächst die Hoffnung auf eine Rückkehr. Trainer Florian Kohfeldt hofft darauf, dass der Offensivspieler in Leverkusen als Joker zur Verfügung steht. Am Dienstag absolvierte der Japaner nach seiner Oberschenkelverletzung immerhin schon Teile des Mannschaftstrainings.

„Yuya und Ömer sind Kandidaten für das Wochenende“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt nach der Einheit. „Wie lang sie spielen können, wird sich im Laufe der Woche entscheiden. Bei Ömer bin ich noch etwas positiver gestimmt als bei Yuya.“

Ebenfalls auf dem Trainingsplatz stand Niklas Moisander. Der Abwehrchef arbeitete aber individuell, sein Comeback nach einer Muskelverletzung soll der Finne spätestens im November geben. Claudio Pizarro ließ dagegen die Einheit am Dienstagnachmittag aus und arbeitete individuell. Stichwort: Belastungssteuerung.