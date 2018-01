Der Torjäger, der Kapitän, der Abräumer und der Dauerläufer – Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat sich im Trainingslager in Spanien ausführlich zu den Schlüsselspielern Max Kruse, Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede und Maximilian Eggestein geäußert. Außerdem betonte der Coach, dass er auch Florian Kainz zutraue, künftig eine tragende Rolle zu übernehmen.

Kohfeldt über Kruse

„Max soll seine Rolle sehr frei in dem Sinne interpretieren, dass er einen hohen Bewegungsradius hat. Er ist nicht der klassische Stürmer und es ist für mich auch nicht festgelegt, dass er in der Rückrunde immer als nominelle Sturmspitze spielt. Max kann auch auf anderen Positionen spielen. Was er natürlich aufgrund seiner Qualität hat, ist die Freiheit zu entscheiden, in welche Räume er geht. Dass dann ein anderer Spieler eher auf ihn reagiert, ist richtig und auch völlig gut so.“

Kohfeldt über Junuzovic

„Schön, wie er sich hier präsentiert. Vom ersten Tag an sieht man, dass er Spaß hat. Er läuft wieder viel mehr im Training. Ich bin sehr froh, dass er körperlich jetzt wieder in diesem Zustand ist. Zlatko lebt von seinem Wohlfühlfaktor. Wenn er morgens aufsteht und alles ist gut, dann spielt er einfach auch geilen Fußball. Wenn es aber hier zwickt und da zwickt, dann muss er sich wirklich durchquälen. Das macht er dann auch, aber ich bin heilfroh, dass ich ihn so sehe, wie ich ihn hier sehe. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass Zlatko dauerhaft Teil von Werder Bremen bleibt, aber das ist natürlich auch etwas, wo Verein und Spieler zusammenkommen müssen.“

Kohfeldt über Bargfrede

„Er ist immens wichtig für unser Spiel. Defensiv verfügt er über eine unheimliche Präsenz, hat viele Balleroberungen. Er ist auch fußballerisch unheimlich gut, was jahrelang, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen wurde. Er ist ein super Spieler in der Spieleröffnung und für mich ganz, ganz wichtig. Dazu ist er ein Vorbild in ganz vielen Bereichen und das schätze ich.“

Kohfeldt über Eggestein

„Ich fordere nicht von ihm, dass er viel läuft, sondern, dass er richtig läuft. Es ist auf seiner Position – ähnlich wie bei Thomas Delaney oder Zlatko Junuzovic – sehr laufintensiv, weil es neben zahlreichen kleinen Bewegungen auf der Acht auch viele Tempoläufe über einen großen Zeitraum gibt. Das ist ein großes Plus von Maxi, dass er das in seinem Profil hat und das kann. Ich gehe davon aus, dass er das auch in der Rückrunde weiter so machen wird, aber wir sind nicht bei einer Leichtathletikveranstaltung. Seine Laufwerte sind für mich eher nebensächlich. Wichtig ist, wie er gelaufen ist. Damit war ich hochzufrieden. Das ist fast ein wenig untergegangen, wenn man ihn auf seine Laufleistung reduziert. Räume aufzureißen gehört zu seiner Laufleistung dazu, aber er hat sich in diesen Räumen auch sehr gut verhalten, ist immer wieder zu Torchancen gekommen, war im Kombinationsspiel mit drin und hat defensiv sehr viele wichtige Zweikämpfe gewonnen. Das ist für mich als Trainer viel wichtiger, als ob er 10, 11, 12, 13 oder 19 Kilometer läuft.“

Kohfeldt über Kainz

„Er ist kein Fin-Bartels-Ersatz, auch vom Spielertyp her nicht. In diese Rolle will ich ihn auch überhaupt nicht drängen. Florian ist jemand, der auf der Außenbahn ein sehr gutes Eins-gegen-Eins hat, wenn auch nicht diese letzte Geschwindigkeit. Er muss häufig den Ball in den Fuß gespielt bekommen, um dann ein Tor zu schießen. Er kann jemand sein, der für uns nach Verlagerungen sehr wichtig wird und ist dabei, sich hier seine eigene Rolle zu schaffen.“