Nachdem Schiedsrichter Sören Storks den Elfmeter für RB Leipzig gepfiffen hatte, war Florian Kohfeldts Stimme überall im weiten Rund der fast leeren Arena zu hören. Werders Trainer war mächtig sauer und zeigte das lautstark. Er rief auf den Platz, dass der Strafstoß aus seiner Sicht ein Witz sei. Später tat ihm diese emotionale Reaktion leid. „Sorry! Die Emotionen waren in dem Ausmaß nicht gerechtfertigt“, sagte Kohfeldt mit etwas Abstand zum Spiel. Nach dem Abpfiff war er bereits direkt zum Unparteiischen gegangen und hatte sich entschuldigt. „Zwischen Sören Storks und mir ist alles in Ordnung.“

Ludwig Augustinsson hatte in der 25. Spielminute im Kopfballduell seinen Gegenspieler Yussuf Poulsen mit dem Arm im Gesicht berührt. „Ich habe mich vertan. Ich habe es so wahrgenommen, dass es ein Kopfballduell war, bei dem Ludde zuerst am Ball war“, schilderte Kohfeldt. Nach Ansicht der Fernsehbilder revidierte er seine Meinung zum Teil: „Ludde geht zum Kopfball hoch und trifft den Ball. Trotzdem ist der Arm im Gesicht, wenn man sich die Fernsehbilder anguckt. Wenn er ihn pfeift, kann er ihn geben. Man muss die Größe haben, einzugestehen, dass man nicht komplett Recht hatte.“

Nicht vollkommen einverstanden

Vollkommen einverstanden sei er mit der Elfmeterentscheidung aber trotzdem nicht, hielt Kohfeldt fest. „Das muss nicht immer ein Elfmeter sein, aber er kann ihn pfeifen.“ Augustinsson wolle er für das Foulspiel keinen Vorwurf machen: "Er springt eben hoch." Der Verursacher des Strafstoßes selbst musste nach Ansicht der Fernsehbilder einräumen: „Man kann sehen, dass ich ihn getroffen habe. Das war sehr unglücklich. Ich denke, dass er 15, 20 Zentimeter größer ist als ich. Ich musste den Kopfball gewinnen und habe ihn gewonnen. Aber der Schiedsrichter hat Elfmeter gegeben. Was kann ich da sagen?"

Der Strafstoß brachte Leipzig die 1:0-Führung durch Marcel Sabitzer und stellte die Weichen auf Sieg. Werders Plan, möglichst lange ein 0:0 zu halten, wurde über den Haufen geworfen. Im ersten Ärger soll Kohfeldt nach dem Rückstand auch noch gesagt haben, der Schiedsrichter habe Werder durch den Elfmeterpfiff das Spiel weggenommen. Werders Trainer bat in diesem Zusammenhang später darum, nicht jedes Wort, was am Spielfeldrand während einer Partie unter höchster Anspannung gesagt wird, auf die Goldwaage zu legen. „Was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz. Davon bin ich ein großer Verfechter„, betonte Kohfeldt. “Ich habe niemanden beleidigt. Der Kontakt zum vierten Offiziellen war sehr gut, er hat mich gleich beruhigt. Man sollte nicht künstlich etwas aufbauen, wenn zwischen den Beteiligten nichts bleibt.“