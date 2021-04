Florian Kohfeldt bleibt trotz sportlicher Krise und dem drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga Cheftrainer des SV Werder Bremen. (Carmen Jaspersen /dpa)

Nach zwei Tagen intensiver Beratungen stand die Entscheidung am Montagabend endgültig fest: Florian Kohfeldt bleibt trotz sportlicher Krise und dem drohenden Abstieg in die 2. Bundesliga Cheftrainer des SV Werder Bremen.

Der 38-Jährige wird damit am Freitag im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig auf der Bremer Bank sitzen. „Wir sehen Florian und die Mannschaft in der Verantwortung, bereits im Pokal gegen Leipzig am Freitag eine deutliche Reaktion zu zeigen und die Trendwende mit Blick auf die letzten Bundesligaspiele zu schaffen“, erklärte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann.

Damit setzen die Hanseaten wie in der vergangenen Saison im Abstiegskampf wieder voll auf Kohfeldt. In der Spielzeit 2019/20 hatte der Coach die Grün-Weißen in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim zum Klassenerhalt geführt.

Ausschlaggebende Gründe für die Entscheidung seien „Florians Qualitäten als Trainer, sein Wille, die Aufgabe anzugehen, und das absolut intakte Verhältnis zwischen Florian, der Mannschaft und dem kompletten Staff“ gewesen, erklärte Baumann in einer Mitteilung weiter.

Der Geschäftsführer hatte bereits am Sonntag die Mannschaft in die Pflicht genommen und die Spieler für die schwache Leistung beim 1:3 bei Union Berlin am Samstag verantwortlich gemacht. Dennoch sah es zunächst nach einer Trennung von Kohfeldt aus, da sich die Werder-Bosse lange nicht zu einem Bekenntnis zu ihrem beliebten Coach durchringen konnten. Als Interimscoach wurde über Werder-Legende Thomas Schaaf spekuliert.

Doch nun soll doch Kohfeldt weiter die Verantwortung tragen und die Bremer erneut vor dem Abstieg bewahren. Als Tabellen-14. hat Werder nur noch einen Punkt Vorsprung auf den 1. FC Köln auf dem Relegationsplatz 16. Hertha BSC hat als Tabellenvorletzter bei vier Punkten Rückstand aber noch drei Nachholspiele zu bestreiten und könnte so noch an Bremen in der Tabelle vorbeiziehen.

Damit hat sich der Verein im Kampf um den Klassenerhalt für eine untypische Lösung entschieden, wie der Blick auf die Konkurrenz im Tabellenkeller zeigt. Alle sechs Bremer Rivalen haben ihren Trainer (zum Teil sogar mehrfach) in der laufenden Saison gewechselt. Ein Überblick.

Mainz 05:

Es war ein Kommen und Gehen auf der Trainerbank, aber am Ende haben die Mainzer mit Bo Svensson ihr Glück gefunden. Nachdem Achim Beierlorzer schon nach zwei Spieltagen entlassen worden war und auch Nachfolger Jan-Moritz Lichte mit nur einem Sieg in elf Spielen scheiterte, wurde richtig aufgeräumt. Ex-Manager Christian Heidel und Ex-Trainer Martin Schmidt übernahmen die Aufgaben von Sportchef Rouven Schröder und installierten Svensson als neuen Trainer. Ergebnis: Nach nur sieben Punkten in der Hinrunde (genauso wenige wie Schalke 04) läuft es in der Rückrunde wie am Schnürchen. In 13 Partien holte Mainz 27 Punkte, der Klassenerhalt ist greifbar nahe – erfolgreicher kann ein Trainerwechsel gar nicht sein.

FC Augsburg:

Der Wechsel ist noch ganz frisch: Am Montag hat der Tabellen-13. nach vier Spielen ohne Sieg Trainer Heiko Herrlich entlassen. Markus Weinzierl, von 2012 bis 2016 schon einmal FCA-Coach, übernimmt. Es ist das Prinzip Hoffnung, dass ein alter Bekannter noch die Wende schafft. Ob's funktioniert? Abwarten. Am 33. Spieltag muss Werder in Augsburg antreten.

Arminia Bielefeld:

Bis zum 23. Spieltag hielt die Arminia an Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus fest, stand damals auf Platz 16. Sein Saison-Punkteschnitt lag bei 0,78. Auf Neuhaus folgte Frank Kramer und sorgte für einen kleinen Aufschwung. Gegen Leverkusen, Freiburg und Schalke gelangen wichtige Siege, weshalb die Arminia aktuell punktgleich mit Werder knapp über den Abstiegsplätzen steht. Kramers Punkteschnitt liegt nach neun Partien bei 1,33, zuletzt zeigte die Formkurve der Mannschaft mit dem 0:5 bei Borussia Mönchengladbach wieder deutlich nach unten.

1. FC Köln:

Friedhelm Funkel hat den FC wieder flottgemacht! Von den bislang drei Spielen unter seiner Regie haben die Kölner zwei gewonnen, liegen auf dem Relegationsrang. Der Wechsel von Markus Gisdol zu Funkel hat also einen positiven Effekt gehabt - jedenfalls kurzfristig. Gerettet ist der FC aber noch lange nicht.

Hertha BSC:

Bruno Labbadia musste am 24. Januar gehen. Unter ihm hatte die Hertha in 18 Spielen 17 Punkte gesammelt. Dann übernahm Pal Dardai, wie Weinzierl in Augsburg ein Trainer mit einer erfolgreichen Vergangenheit im Club. Der Effekt blieb bis zur Corona-Quarantäne der gesamten Mannschaft jedoch aus. Unter Dardai beträgt die Ausbeute nach zehn Spielen neun Punkte – im Schnitt sogar noch weniger als bei Labbadia (0,90 statt 0,94). Ab Donnerstag darf die Hertha wieder trainieren, hat dann noch drei Nachholspiele vor der Brust.

Schalke 04:

Es ist ein Tohuwabohu, das einen fassungslos zurücklässt. David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens, Christian Gross und Dimitrios Grammozis – fünf Trainer nahmen in dieser Saison schon auf der Schalker Bank Platz. Abgestiegen ist der Club dennoch – oder gerade deswegen.

++ Diese Artikel wurde um 18.55 Uhr aktualisiert. ++