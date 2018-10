Es hätte für die Sahins auch ganz woanders hingehen können. Doch Nuri Sahin entschied sich am letzten Tag der Transferperiode für einen Wechsel von Borussia Dortmund zu Werder – auch wegen seiner Familie. „Ich will sehen, wie meine Kinder aufwachsen, ich will das miterleben und sie nicht vermissen. Meine Frau war sehr glücklich, als sie gehört hat, dass es nach Bremen geht“, sagt Sahin im Eurosport-Interview und fügt hinzu: „Wenn es nur nach Geld gehen würde, wäre ich jetzt nicht in Europa.“ Er habe Angebote von Vereinen aus dem Ausland vorliegen gehabt, wo er mehr hätte verdienen können als in Bremen.

Sahin sieht Werder als ambitionierten und familiären Verein. Sein Fazit nach den ersten Wochen: „Der Zusammenhalt ist groß, sowohl innerhalb der Mannschaft als auch im Verein. Ich habe das Gefühl, dass der Verein mit all seinen Mitarbeitern, Fans, Spielern und Trainern einer Meinung ist, wo es hingehen soll und wie Fußball gespielt werden soll. Das zeichnet eine Familie aus, dass man an einem Strang zieht.“

Lobende Worte findet Sahin auch für Coach Florian Kohfeldt. „Mir ist wichtig, dass ein Trainer seinen Job liebt, sonst hast du als Spieler keinen Spaß“, sagt der 30-Jährige. „Ich hatte auch schon Trainer, die ihren Job nicht so geliebt haben – das merkst du als Spieler.“ Kohfeldt gehört nicht dazu – im Gegenteil. „Er brennt für diesen Verein und seinen Job. Er hat eine sehr positive Zukunft, wenn er so weitermacht“, sagt Sahin über den Werder-Coach.

