Die Situation ist ohnehin schon speziell. Für Werder könnte sie aber noch etwas besonderer werden. Durch das Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen (Montag, 20.30 Uhr) müssen die Bremer nicht nur wie alle anderen Vereine auch auf Fans im Stadion verzichten, sondern sich obendrein durch den späten Termin auch noch in Geduld üben. Während die Konkurrenz im Abstiegskampf bereits zwischen Freitag und Sonntag spielt, kann Werder am Ende nur noch reagieren. Und das kann den Druck in diesen ohnehin schon kritischen Wochen weiter erhöhen.

„Das werden wir sehen, wenn die Tabelle dann da ist", gibt sich Trainer Florian Kohfeldt im Vorfeld des Spieltages noch recht gelassen. "Das kann man vorher nicht kalkulieren. Es ist natürlich so, dass wir nachlegen müssen, das ist in unserer Situation sicher nicht gut. Aber da kann kein Mensch etwas dafür. Das ist seit Monaten so angesetzt. Von daher müssen wir uns davon freimachen."

Zumal es in einer Saison, in der vieles schon gegen Werder gelaufen ist, ja vielleicht auch einmal ganz anders laufen kann. Oder wie es Florian Kohfeldt ausdrückt: "Es kann ja auch sein, dass es gute Ergebnisse gibt." Werder könnte dann mit einem eigenen guten Auftritt gegen die Werkself zum lachenden Dritten werden und die eigene Ausgangslage verbessern. Reichlich viel Theorie, doch die Bremer wollen für alle Fälle gut vorbereitet sein. Deshalb wurde zunächst ausgiebig regeneriert, nun wird wieder eifrig trainiert. "Es war sehr schwierig für uns, in kurzer Zeit zweimal auf sehr tiefen Plätzen zu spielen", sagte Kohfeldt mit Blick auf die jüngsten Partien bei Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Genau deshalb habe es auch die beiden freien Tage zu Wochenbeginn für seine Spieler gegeben. "Das ist eine sehr lange Woche, wo wir einen Spannungsaufbau in Richtung Leverkusen aufbauen müssen.“