Die Voraussetzungen für den Start ins zweite Trainingslager in Grassau könnten besser sein. Besonders die Situation in der Abwehr: Mit Milos Veljkovic (Zehenbruch) und Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss) fallen aktuell zwei Innenverteidiger aus, bleiben mit Niklas Moisander, Ludwig Augustinsson, Theodor Gebre Selassie und Marco Friedl lediglich vier gesunde Abwehrspieler auf Bundesliganiveau. „Das ist nicht optimal“, weiß auch Kohfeldt.

Zumal der Heilungsverlauf bei Langkamp, der eigentlich in Grassau wieder voll einsteigen sollte, nicht wie erhofft verläuft. „Er kann noch nicht komplett das Mannschaftstraining mitmachen, wir haben alles versucht. Dieser Plan ist leider nicht aufgegangen. Er hat bei gewissen Belastungen noch Beschwerden“, erklärte Kohfeldt. Bei Veljkovic läuft dagegen alles nach Plan. „Ich hoffe, dass er zum Bundesligastart einsatzfähig ist“, so Kohfeldt.

Dass Werder kurzfristig für die Verletzten Ersatz auf der Innenverteidigerposition verpflichtet, bleibt unwahrscheinlich. Werders Prioritäten in Sachen Verstärkung liegen weiter im defensiven Mittelfeld und auf der Position des rechten Außenverteidigers.

Bargfrede mit nach Grassau

Positives konnte Kohfeldt zu Philipp Bargfredes Reha nach der Knieoperation im Mai vermelden: „Er macht große Fortschritte, nächste Woche fängt er wieder an zu laufen.“ In Grassau ist Bargfrede auch erst einmal bis Montag mit dabei, genau wie Veljkovic - beide allerdings nicht zum Trainieren. Kohfeld möchte den gesamten Kader beisammen haben, wenn er den neuen Kapitän und den Mannschaftsrat bestimmt. „Ich weiß schon, wer es wird. Werde es der Mannschaft im ersten Teil des Trainingslagers mitteilen und in der Mitte dann der Öffentlichkeit.“