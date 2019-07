Es gibt einen besseren Auftakt in die Vorbereitung, als Werder ihn gerade erlebt. Als die Mannschaft am Donnerstagmorgen um 9.50 Uhr mit Flug LH 2133 nach München abhob, saß mit Niklas Moisander gerade mal ein einziger Innenverteidiger an Bord, der Bundesliganiveau hat. „Das ist nicht optimal", sagt Florian Kohfeldt. Marco Friedl gesellt sich kommenden Montag zur Mannschaft, dann sind es immerhin zwei. Zwei weitere fehlen bis auf Weiteres. Sebastian Langkamp wird aufgrund eines Muskelfaserrisses mindestens drei Wochen pausieren. Und Milos Veljkovic, der am Montag in Frankfurt wegen eines Zehenbruchs operiert wurde, setzt gar die komplette Vorbereitung aus. Mindestens.

Verletzungen in der Vorbereitung sind immer ärgerlich, der Fall Veljkovic ruft jedoch einige Fragen auf. Anfang Juni reiste er für die Spiele der EM-Qualifikation gegen die Ukraine und Litauen zur serbischen Nationalmannschaft. Im Kader stand Veljkovic in keiner der beiden Partien, trainiert hat er hingegen sehr wohl. Und dort zog er sich die Verletzung zu, die ihn nun zu einer langen Pause zwingt, den Bruch eines Zehs.

Ist ein Spieler zum Nationalteam seines Landes abgestellt, obliegt der medizinischen Abteilung die Verantwortung. Die serbischen Ärzte stellten die Verletzung auch fest. „Sie haben es aber so eingeschätzt, dass es nicht dramatisch ist. Er hat sogar noch weitertrainiert„, sagt Kohfeldt. „Dann wurde eine konservative Behandlung gewählt, die aus der Ferne sinnvoll erschien.“ Also keine OP, sondern Ruhe.

Nach Ende der Länderspielperiode verabschiedete sich Veljkovic in den Urlaub, unter anderem war er ein paar Tage in Los Angeles. Der erste Teil des Urlaubs sieht für Spieler keine Belastung vor, sie sollen sich erholen. Nach etwa vierzehn Tagen geht die Belastung mit Läufen wieder los. „Das ging auch am Anfang, dann konnte er einige Läufe nicht machen. Daraufhin haben wir ihn hergeholt„, sagt Kohfeldt. Es folgten neue Röntgenbilder und weitere Arztbesuche in Bremen. Dann fiel die Entscheidung, doch zu operieren. Der Zeh war zwar zusammengewachsen, das Risiko, sich erneut zu verletzen, war jedoch viel zu hoch. Kohfeldt: „Die Entscheidung zur OP war eine Risikoabwägung.“

In der ersten Betrachtung hatte Werder die Verletzung offenbar falsch eingeschätzt. Statt Veljkovic nach den Länderspielen sofort zurück nach Bremen zu beordern, verließen sie sich auf die Diagnose der serbischen Ärzte. „Natürlich hätten wir Milos sofort zurückholen können. Aber nach den Bildern, die wir hatten, war es ein sinnvolles Vorgehen, das klang plausibel. Im Nachgang muss man sagen, es war ein Fehler. Da würden wir es definitiv anders machen", räumt Kohfeldt ein.

Bis zum Pokalspiel gegen Delmenhorst am 10. August wird Veljkovic in jedem Fall fehlen. Läuft der Reha-Prozess gut, könnte er zum Auftaktspiel der Bundesliga gegen Düsseldorf das Wochenende darauf wieder im Kader stehen. Die Vorbereitung, in der wichtige körperliche und taktische Grundlagen für die Hinrunde gelegt werden, verpasst er jedoch. „Diese sechs Wochen kommen nicht wieder. Das ist bitter für ihn. Er muss sehen, dass er schnell wieder auf den körperlichen Stand kommt. Dann kriegen wir das hoffentlich hin", sagt Kohfeldt.

Dem 23-Jährigen macht der Trainer keinen Vorwurf. „Milos war schockiert, als er hörte, dass er operiert werden muss. Er hat sich mit den serbischen Ärzten beraten. Er ist ein junger Spieler, der vertraut. In dem Fall war das falsch." Die Konsequenzen könnten weitreichend sein. Veljkovic galt als Verkaufskandidat, falls im Sommer ein akzeptables Angebot eingegangen wäre. Durch die Verletzung ist ein Wechsel vom Tisch. Nun könnte Marco Friedl die Vorbereitung nutzen, um sich in die Mannschaft zu spielen. „Das ist nicht ideal bei Milos", räumt Kohfeldt ein. „Insbesondere für ihn selbst."

Schon die vergangene Saison lief für ihn nicht ideal. Als WM-Teilnehmer mit Serbien und einigen Einsätzen in Russland, kam Veljkovic selbstbewusst vom Turnier zurück nach Bremen. Ein großer Entwicklungsschub blieb jedoch aus, er verlor seinen Stammplatz phasenweise an Langkamp. Mit Veljkovic, Maximilian Eggestein und Milot Rashica hatte Werder vor der Saison drei Potenzialspieler. „Maxi und Milot sind durch die Decke gegangen. Bei Milos ging der Entwicklungssprung, der Lernprozess nicht ganz so schnell„, sagt Kohfeldt. „Deswegen war seine Bewertung extern wie intern nicht so exorbitant gut wie bei den anderen beiden. Und das merkt ein Spieler.“

Doch auch für Kohfeldt ist der Ausfall natürlich schlecht. Mit Julian Rieckmann und Niklas Wiemann sind zwei Innenverteidiger der U23 Teil des Kaders im Zillertal. Doch die werden in der Saison wohl keine große Rolle bei den Profis spielen. „Es ist keine ideale Aktion, letztlich haben wir zwei gesunde Innenverteidiger.„ Moisander und Friedl bilden auf Sicht konkurrenzlos die Innenverteidigung, wenngleich beide ihre Pausen bekommen werden. „Sie können nicht alle Testspielminuten durchspielen. Wir werden das mit den U23-Spielern auffangen“, sagt Kohfeldt.

Eingekauft werden soll wohl nicht. Wenn, wäre das jemand, der die Qualität zum Stammspieler haben müsste. „Dann hätten wir im September die Situation, dass einer zu viel ist“, sagt Kohfeldt. Denn da soll Veljkovic ja schon wieder im Einsatz sein.

Zur Sache

Die optimale Unterkunft im Zillertal

Seit 2012 reist Werder zur Sommervorbereitung ins österreichische Zell am Ziller. Die Bremer fühlen sich wohl dort, gerade wurde der Vertrag mit der Tourismus GmbH bis 2022 verlängert. Das liegt besonders an den guten Bedingungen, zwei Plätze stehen für Training und Spiele zur Verfügung. Es liegt aber auch am Posthotel. „Es geht nicht um Luxus„, sagt Kohfeldt. Vier Sterne hat das kleine Boutique-Hotel im Ortskern. „Alle, Spieler und Trainer, sind irgendwann im Erschöpfungszustand. Du gehst nicht nach Hause, bist immer zusammen. Da ist es ein riesiger Vorteil, wenn wir für uns sind.“

Der Bremer Tross hat das komplette Hotel belegt, andere Gäste gibt es nicht. Es gibt einen kleinen Garten samt Pool, an den sich die Spieler in der freien Zeit gerne mal legen. „Auch im Bademantel, weil man keine Angst haben muss, dass da einer ein Foto macht„, sagt Kohfeldt und stellt fest: „Diese intime Atmosphäre des Hotels ist das große Plus für uns.“

Die Anzahl der Einzel- und Doppelzimmer hält sich die Waage. Wer alleine schlafen darf und wer zu zweit schlafen muss, regelt sich über das Alter und die Wichtigkeit innerhalb der Hierarchie. Wer in den Genuss kommt, alleine zu nächtigen, wollte Kohfeldt nicht dezidiert aufschlüsseln. „Claudio hätte wahrscheinlich vor mir eins„, sagt der Trainer und lacht. „Davy hat auch eins.“ Kohfeldt selbst natürlich auch.