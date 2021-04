Bei der Pressekonferenz zum Spiel des SV Werder gegen Mainz 05 stellte ein Journalist eine Frage zu Yuya Osako, die Kohfeldt erfreute. (Andreas Gumz)

Florian Kohfeldt hörte dem Fragesteller bei der Pressekonferenz vor dem so wichtigen Spiel des SV Werder Bremen gegen Mainz 05 (heute um 20.30 Uhr im Liveticker) zunächst aufmerksam zu, stutzte kurz und hatte dann ein breites Grinsen im Gesicht: „Das ist die beste Frage, die ich hier seit Monaten bekommen konnte“, leitete der Coach seine Antwort ein.

Die Frage des Journalisten hatte vermeintlich keinen Anlass gegeben, für ein Freudestrahlen bei Florian Kohfeldt zu sorgen. Der Reporter hatte sich lediglich nach der Bedeutung von Yuya Osako für den Endspurt im Bundesliga-Abstiegskampf erkundigt und die Frage mit einem Lob für den Japaner garniert: Osako habe schließlich schon in der letzten Saison mit „sehr starken Leistungen“ zum Klassenerhalt des SV Werder Bremen beigetragen. Kohfeldt antwortete mit dem besagten breiten Grinsen: „Das ist die beste Frage, die ich hier seit Monaten bekommen konnte. Ich hoffe die anderen Kollegen haben sie auch aufgenommen bezüglich Yuya Osako.“

Schlechtes Standing bei Fans und Medien

Florian Kohfeldt hatte zuletzt häufiger betont, dass Yuya Osako in Bremen ein „schlechtes Standing“ bei Fans und Medien habe. Der Trainer des SV Werder Bremen könne das aber nicht nachvollziehen. „Yuya spielt eine wichtige Rolle. Seitdem er bei uns ist, war er immer da, wenn es darauf ankam: In den entscheidenden Spielen im letzten Jahr, in der Relegation und auch in den tollen Pokal-Spielen“, sagte Kohfeldt, noch immer sichtlich erfreut, dass er mit dieser Einschätzung ganz offensichtlich nicht alleine dasteht: „Deshalb ist das ein Spieler, von dem ich in der Regel weiß, was ich bekomme, wenn es um alles geht.“