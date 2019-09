Wie ungerecht Fußball sein kann, erfährt Niklas Moisander beim Heimsieg gegen Augsburg schon in der 12. Minute: Eine Flanke kommt in Werders Strafraum, der Abwehrchef macht ein paar Schritte und steigt zum Kopfball hoch – doch der nur 1,74 Meter kleine Gästestürmer Ruben Vargas springt höher und köpft den Ball zum zwischenzeitlichen 1:1 ins Tor. Fehler Moisander? Schon wieder, nachdem er gerade erst bei der Niederlage in Hoffenheim ein Kopfballgegentor verschuldet hatte? Sein ehrliches Geständnis klingt allen noch in den Ohren, eben nicht der kopfballstärkste Spieler zu sein. Auch diesmal gilt der Finne schnell als Hauptverdächtiger. Doch die Ermittlungen im Strafraum ergeben: Moisander ist unschuldig. Ein paar Sekunden zuvor hat Nuri Sahin den flinken Vargas einfach laufen lassen, und der erfahrene Moisander will nur noch retten, was schon nicht mehr zu retten ist. Doch das sieht nur, wer sehr genau hinsieht.

Neben Bier und Autos könnte der Wirtschaftsstandort Bremen inzwischen auch Fehlerketten exportieren, alle „Made by Werder“. An Nachschub mangelt es bisher nicht. Acht Gegentore aus drei Spielen sind ein sehr hoher Wert, die vier Kopfballtore darunter sind sogar der bittere Ligahöchstwert. Zum Vergleich: Im Vorjahr kassierte Werder bis zum 8. Spieltag nicht mehr als acht Gegentreffer und rangierte auch deshalb auf dem dritten Platz.

44 Prozent weniger Großchancen

Die vielen Gegentore nun allein mit den Ausfällen in der Defensive zu erklären, ist sehr verlockend. Doch bei der Ursachenforschung fällt eine Zahl besonders auf, und die spricht gegen eine chronisch geschwächte Abwehr: Es ist die Zahl 44. Datenbanken belegen, dass Werder in den bisherigen Spielen 44 Prozent weniger Großchancen zuließ als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. An sich ein geradezu sensationeller Wert – wären da nicht die acht Gegentore. Die Statistik deckt sich mit der Wahrnehmung von Florian Kohfeldt. „Es ist schon verrückt“, meint Werders Trainer, „wir lassen im Durchschnitt extrem wenige Chancen zu, kassieren aber acht Gegentore. Das ist ein wenig schizophren im Moment, dass wir über ganz lange Zeiten eines Spiels richtig gut verteidigen, und wenn wir es einmal nicht so gut machen, dann sind wir auch direkt richtig schlecht. Dann passt direkt gar nichts mehr. Das ist momentan ein großes Problem.“

Die beiden Gegentore gegen Augsburg kommen bestimmt in den Mannschaftssitzungen zur Sprache. Dann wird Sahin seinen Fehler schnell sehen, und beim zweiten Augsburger Tor werden einige im Team sehr schnell merken, dass sie genau das eben nicht sind: sehr schnell. Der flinke Vargas ist bei diesem Konter gegen drei Bremer eigentlich chancenlos in Unterzahl, läuft aber allen weg. Michael Lang, Theodor Gebre Selassie und Moisander sind die drei Bremer Verteidiger in dieser Szene, am ehesten hätte Neuzugang Lang handeln müssen. „Wir spielen hinten drei gegen eins, das darf uns nicht passieren“, sagt auch Kohfeldt, „das hat aber nichts mit einer riskanten Absicherung zu tun, die Absicherung war da.“ Die Überzahl auch. Aber das Tempo halt nicht. Vargas ist einfach schneller gelaufen.

Die Verletzten sind nicht allein entscheidend

Die vielen Verletzten in der Defensive sind grundsätzlich ein Problem, aber nicht immer entscheidend. „Beide Tore von Augsburg entstanden aus gruppentaktischen oder individuellen Fehlern, beides hat nichts mit der Abstimmung zu tun“, betont Kohfeldt. In vielen kleineren Momenten macht sich das Verletzungspech eher bemerkbar. „Durch dieses Gefühl, eine neuen Nebenmann zu haben, entstehen Unsicherheiten in der Abstimmung“, sagt der Trainer, „dieses blinde Vertrauen mit dem Nebenmann ist im Moment nicht da, es kann aber auch gar nicht da sein.“ Die Ausfälle in der Defensive würden deshalb zwar sicher einen großen Teil der acht Gegentore erklären, meint Kohfeldt, „aber man darf sich dahinter auch nicht verstecken. Es gab trotzdem bei jedem Tor auch klare gruppentaktische Fehler, oder Abstimmungsprobleme bei Standards, für die es gar keine Entschuldigung gibt. Und das ist echt schade, wenn man bedenkt, dass wir ja eigentlich extrem wenige Chancen zulassen.“

Sehr zufrieden mit Moisander

Seinen Abwehrchef Niklas Moisander, als Innenverteidiger bei Gegentoren naturgemäß nie weit weg, nimmt Kohfeldt ausdrücklich in Schutz: „Niklas ist sehr bemüht, jetzt viel zu organisieren und mit den anderen zu sprechen, weil es momentan einfach sehr viele Verschiebungen in der Defensive gibt. Deshalb bin ich trotz der acht Gegentore sehr zufrieden mit ihm, weil er uns immer noch eine hohe Stabilität gibt.“ Beim neuen Kapitän dürfe man zudem nicht dessen auch jetzt wieder „brillante Spieleröffnung“ vergessen, fordert Kohfeldt, „auch deshalb bin ich sehr zufrieden mit ihm. Und ich bin mir auch sicher, dass er sich, wenn wir eingespielt sind, wieder zu diesem absolut verlässlichen und nahezu fehlerfreien Spieler entwickelt, der er in guten Phasen einfach ist.“ Zumal er noch in diesem Herbst seinen neuen, eigentlich idealen Nebenmann zurück an seiner Seite begrüßen kann: Neuzugang Ömer Toprak, derzeit noch an der Wade verletzt. Toprak ist schnell und kopfballstark, Moisander hat ein gutes Stellungsspiel und kann was am Ball – dieser Grundmix könnte für Werder im Vergleich zur Vorsaison ein großes Plus werden.

Pavlenka fehlt das Matchglück

Auch auf der Torwartposition gibt es noch Steigerungspotenzial. Vergangenes Jahr gewann Jiri Pavlenka seinem Team einige Spiele. Nun hält er überragend, wenn das Spiel für den Gegner bereits entschieden ist, etwa bei der Niederlage gegen Düsseldorf. Dort hätte er wertvoll eingreifen können, wenn er vorher alle haltbaren Bälle pariert und auch mal einen unhaltbaren Ball entschärft hätte. Doch dieses Matchglück fehlt Pavlenka und damit auch Werder bisher. Dass ihn TV-Kommentatoren für das simple Abwehren eines abgefälschten Freistoßes feiern, führt geradewegs in eine Scheinwelt; solche Bälle, wie von Augsburgs Philipp Max, muss ein Bundesligatorwart schlichtweg halten.

Das große Ziel heißt Balance

Kohfeldt geht es bei den Gegentoren inzwischen wie allen Werder-Fans. „Uns Nerven diese Tore massiv“, sagt er, „wie sie fallen, und ihre Anzahl. Unser Ziel ist Balance. Es geht nicht darum, jedes Spiel mit 3:2 zu gewinnen. Das ist nicht die Grundidee. Wir wollen genauso gut verteidigen, wie wir angreifen.“ Das wird auch nötig sein, um die für den Europacup so wichtigen Siegesserien schaffen zu können. Denn bei allem Spektakel geht es natürlich auch ums Ergebnis: „Und da muss uns klar sein, dass wir nicht immer drei Tore schießen können.“ Noch ist nicht viel verloren in der Tabelle. Nur einen Sieg aus drei Spielen haben auch Gladbach, Hoffenheim und Schalke geholt, also direkte Konkurrenten. Der offensichtlichste Unterschied: Sie kassierten höchstens halb so viele Tore.