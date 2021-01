Gespräche waren nötig: Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt mit Yuya Osako. (nordphoto)

Erst die Watsch‘n, dann die Streicheleinheit: Florian Kohfeldt hat Yuya Osako nach dessen Nicht-Berücksichtigung für die Partie bei Bayer Leverkusen Hoffnung auf eine Rückkehr in den Bremer Kader gemacht – allerdings legt sich der Trainer auf keinen Zeitpunkt fest.

Dass Osako am Samstag nicht zum Werder-Aufgebot gehörte, hatte sich in den Tagen davor angedeutet. Nach der Partie erläuterte Kohfeldt, wie es nun mit Osako weitergehen wird. „Ich werde ihn auf gar keinen Fall fallenlassen. Yuya wird sich in den kommenden Wochen über das Training Sicherheit zurückholen und irgendwann – ob jetzt nächste Woche oder erst in zwei, drei Wochen – wieder ein Kandidat für den Kader sein.“

Dass Osako es am Wochenende nicht war, hatte viel mit dem Spiel davor zu tun. Beim 0:2 gegen Union Berlin war der Japaner der Schlechteste unter vielen Schlechten gewesen, anschließend führte Kohfeldt nach eigener Aussage zwei Einzelgespräche mit ihm. Kohfeldt: „Wir haben extrem viel geredet. Danach waren wir beide der Meinung, dass er vom Kopf her mal eine Pause braucht.“ Auch um ihn mal aus dem Fokus der Kritiker zu nehmen, die sich auf Osako eingeschossen hätten. „Yuya wurde letzte Woche zurecht kritisiert, auch von mir, aber er wurde aus meiner Sicht auch sehr, sehr häufig, sehr hart angegangen. Nicht nur von den Medien, sondern auch, was die Gesamtstimmung um ihn herum angeht“, erklärte der Trainer, für den sich das Ganze so darstellt: „Alle spielen schlecht und Yuya kriegt‘s ab. Es ist unfair, alles immer nur auf Yuya abzuladen. Ich nehme ihn daher extrem in Schutz."