Florian Kohfeldt hatte am Sonntag nach dem Mittagessen noch eine Verabredung mit Thomas Delaney. Rund fünf Stunden vor dem Anpfiff der Partie gegen den VfL Wolfsburg im Weserstadion teilte der Werder-Trainer dem dänischen Nationalspieler im Teamhotel mit, dass er am Abend zunächst auf der Bank sitzen würde. Es gibt angenehmere Aufgaben für einen Trainer, als einem seiner wichtigsten Spieler beizubringen, dass er verzichtbar ist. Aber so platt hat der Trainer Kohfeldt das dem Spieler Delaney natürlich nicht gesagt.

Florian Kohfeldt, erst im vierten Monat Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga, hat Thomas Delaney, einem angehenden WM-Fahrer und in der Champions League erprobten Profi, die Gründe für seine Entscheidung sehr genau dargelegt. Gut eine Stunde nach Werders 3:1-Sieg gegen die Wölfe hat Kohfeldt auch den Journalisten einen Einblick in seine Entscheidungsfindung gegeben. „Wir wollten von unserer Ausrichtung her aggressiver gegen die beiden Wolfsburger Sechser spielen, dafür war ein hoher läuferischer Aufwand für unsere Achter notwendig“, führte Kohfeldt aus, und die Achter sollten am Ende einer Englischen Woche die bekanntermaßen laufstarken und vergleichsweise erholten Zlatko Junuzovic und Maximilian Eggestein sein.

Delaney löst Bargfrede ab

Auf der Sechserposition wiederum sollte Philipp Bargfrede nach mehrtägiger Verletzungspause anfangen, „aber die Wahrscheinlichkeit, dass ,Bargi' nicht 90 Minuten gehen würde, war sehr hoch“, so Kohfeldt. Also war klar, dass Delaney früher oder später zum Einsatz kommen würde. Schließlich teilte er sich die 90 Minuten gegen Wolfsburg mit Bargfrede beinahe brüderlich, Delaney löste den leicht angeschlagenen Kollegen nach 57 Minuten ab.

Delaney saß erstmals, seitdem er in Bremen ist, beim Anpfiff auf der Bank, obwohl er kerngesund war. Der Fall Delaney passt damit in einen Trend, der viel aussagt darüber, wo Werder gerade steht beziehungsweise wie weit entwickelt die Mannschaft inzwischen ist – fußballerisch wie charakterlich. Gegen Schalke musste Kapitän Zlatko Junuzovic zunächst zuschauen, Florian Kainz sogar die kompletten 90 Minuten draußen bleiben. Im Pokal gegen Leverkusen traf es Jerome Gondorf, der in diesem Jahr bisher starke Leistungen abgeliefert hatte. Und nun gegen Wolfsburg eben Delaney.

Leistungsträger, die den Anspruch haben, stets von Beginn an zu spielen auf der Ersatzbank – das ist guter Stoff für kleine Dramen, es geht dann schnell um verletzte Eitelkeiten und angegriffene Egos. Offenbar nicht so bei dieser Werder-Mannschaft. „Keiner ist beleidigt“, sagt Kohfeldt, „das ist eine gute Mentalität. Die Spieler, die zunächst draußen sitzen, wissen, dass sie ihre Momente haben werden – und dann glänzen sie.“

Lob für Rettungsaktion

Das lässt sich nicht leugnen. Junuzovic schoss auf Schalke das Tor zum 2:1-Sieg. Gondorf fügte sich im Pokal gegen Leverkusen nahtlos ein, Kainz war nicht nur wegen seiner zwei Tore der überragende Mann beim 3:1 gegen Wolfsburg. Delaney schließlich sorgte gegen Wolfsburg nach einer Bremer Umstellung auf die Doppelsechs Mitte der zweiten Halbzeit entscheidend dafür, dass Werder die Stabilität aus der ersten Hälfte zurückgewann. Bezeichnend für Delaneys tadellose Einstellung war die beherzte Grätsche in der 69. Minute im Strafraum gegen Yunus Malli. „Wie Delaney den Ball blockt, das war ja fast, wie selbst ein Tor zu schießen“, sagte Kohfeldt, und er klang dabei fast schon begeistert, auf jeden Fall aber stolz.

Stolz ist der Trainer auf das, was die Mannschaft erreicht hat, und wie sie die Ideen des Trainerteams umsetzt. Kohfeldt erzählte nach dem Wolfsburg-Spiel, dass „Boro“, „Horschi“ und „Kiki“ sehr viel mit den Spielern sprechen würden. „Boro“, „Horschi“ und „Kiki“ sind Kohfeldts Assistenten Tim Borowski, Thomas Horsch und Torwarttrainer Christian Vander, und sie geben gemeinsam mit ihrem Chef Florian Kohfeldt die Richtung vor, „Leitplanken“, „den Weg“ oder „den Plan“ nannte Kohfeldt das am Sonntag. „Aber die Jungs steuern sich auch als Gruppe“, sagte Kohfeldt weiter, „und das machen sie überragend.“

Die Struktur stimmt

Tatsächlich scheint die Mannschaft eine sehr gute Struktur zu haben und gesunde Umgangsformen zu pflegen. Es gibt Max Kruse, der ein wenig über allen steht und sich am meisten traut, öffentlich auch zu sensiblen Themen seine Meinung zu sagen, etwa wenn es – wie in der Winterpause – um die lange Zeit fehlenden Einkäufe geht. Niklas Moisander ist qua Alter, Erfahrung und Amt als Abwehrchef eine Instanz. Zlatko Junuzovic ist der Kapitän und hat – genau wie Thomas Delaney – den Anspruch ein Führungsspieler zu sein. Wie sie mit Rückschlägen, etwa Moisander nach seinem verschuldeten Elfmeter gegen Wolfsburg, oder Enttäuschungen im Falle der Kurzzeit-Bankspieler Junuzovic und Delaney umgehen, wirkt sehr reif.

Dazu passt auch, dass die Mannschaft a) bei Standards inzwischen wieder gefährlich ist, und b) wie sie sich bei diesen Standards selbst organisiert. Denn viel trainieren lassen haben Kohfeldt und seine Assistenten Eckbälle und Freistöße nicht; eine Einheit im Trainingslager in Algorfa, „vielleicht eine halbe Stunde in Bremen“, wie Kohfeldt ausführte. Jede Variante hat Werder einmal im Training gespielt und dabei auf Video aufgenommen. Zwar werden die einstudierten Varianten und die im Spiel gezeigten Umsetzungen im bewegten Bild regelmäßig analysiert, aber „den Jungs gebührt ein Lob dafür, dass sie das auch mitnehmen und umsetzen“, sagt Kohfeldt.

Es passt also vieles ganz gut zusammen gerade bei Werder. Aber Florian Kohfeldt wäre nicht Florian Kohfeldt, wenn er nicht müde würde, vor Selbstzufriedenheit zu warnen. Reife Leistung hin, clevere Spielweise her. „Wer zufrieden wird, bekommt Ärger mit mir“, sagte Kohfeldt, „mit 23 Punkten steigst du ab.“ Ob er seine Spieler darauf ausdrücklich hinweisen müsse, wurde Kohfeldt am Sonntagabend zum Abschluss der Presserunde gefragt. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es sagen muss“, antwortete Kohfeldt, „aber ich werde es trotzdem noch mal sagen.“ Schaden kann es ja nicht.

Wer ist euer „Man of the Match“?