Nach den ganz großen Diskussionen um den Videobeweis am ersten Bundesliga-Spieltag, ging es am Sonnabend etwas ruhiger zu. Zweimal griff der Video-Assistent ein, und sowohl beim Spiel Hoffenheim gegen Freiburg als auch bei Werders Partie in Frankfurt lag er damit richtig. Ist also alles wieder gut? Nicht für Florian Kohfeldt. Der Werder-Trainer erneuerte seine Kritik am Videobeweis nach dem 2:1-Sieg in Frankfurt: „Ich bleibe dabei, dass es zu lange dauert.“

Kohfeldt hatte diese Kritik schon nach dem ersten Spiel gegen Hannover (1:1) geäußert, als ein Tor des Gegners erst nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten zählte. In Frankfurt nun sorgte der Videobeweis dafür, dass Yuya Osakos Treffer zum 1:0 gewertet wurde. Ein weiteres Tor des Japaners wurde wegen einer Abseitsstellung zurecht zurückgenommen. „Alle Entscheidungen, die es bisher bei uns mit dem Videobeweis gab, waren also korrekt“, bilanzierte Kohfeldt. Trotzdem konnte er nicht verstehen, dass 90 Sekunden vergingen, ehe Schiedsrichter Sören Storks nach Rücksprache mit seinem Video-Assistenten Deniz Aytekin Werders Führungstor gab. „Es war ganz klar kein Abseits von Yuya. Warum braucht man dazu mehr als eine Minute? Das gibt es doch gar nicht“, wetterte Kohfeldt.

Ob der Video-Assistent korrekt entschieden hat oder wann er eingreifen muss, dazu will sich der Coach möglichst gar nicht mehr äußern. „Da sehe ich uns Trainer in der Pflicht, zurückhaltender zu werden. Aber die Zeit bis zur Entscheidung muss einfach kürzer werden“, sagte Kohfeldt. Martin Harnik sah den Videobeweis nicht ganz so negativ wie sein Trainer. „Es gehen Emotionen verloren, aber es steigt auch die Spannung, ob es ein Tor ist oder nicht. Ich habe damit grundsätzlich kein Problem, so lange am Ende die richtige Entscheidung herauskommt“, sagte der Stürmer. Auch für Frank Baumann war entscheidend, „dass unser Tor gezählt hat“. Der Sportchef fügte allerdings hinzu: „Es ist schöner, wenn man die Emotionen direkt rauslassen kann, so wie beim Tor zum 2:1.“ In diesem Punkt waren sich am Sonnabend alle einig.

