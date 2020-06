Alleine vorne an der Linie, aber nicht alleine in der Verantwortung: Werders Trainer Florian Kohfeldt vor der Werder-Bank. (gumzmedia/nordphoto)

Ob Florian Kohfeldt am kommenden Wochenende gegen den 1. FC Köln sein letztes Spiel als Cheftrainer von Werder Bremen macht, lässt sich nicht seriös vorhersagen. Abstiege werden Trainern in der Bundesliga gemeinhin zum Verhängnis, es gibt nur wenige Ausnahmen, doch die haben Wucht: Jürgen Klopp (einst in Mainz) und Christian Streich (in Freiburg). Geht es nach Kohfeldts Herz, wird es nicht sein letztes Spiel: Weil er die Mini-Chance auf die Relegation und damit auf den Klassenerhalt für „seinen“ Verein nutzen will und gar nicht erst absteigt. Geht es nach dem Kopf, dürfte Kohfeldt den Klub bei einem Abstieg mit hoher Wahrscheinlichkeit von sich aus verlassen. Schon vor dem (dann aber gewonnenen) Schlüsselspiel in Freiburg gab es Spekulationen um einen Rücktritt des Bremer Trainers.

Im Falle eines Abstiegs hat Kohfeldt aber auch einen für die zweite Bundesliga gültigen Vertrag bis 2023, dieses Arbeitspapier war erst vor dieser Saison unter großem Applaus der Werder-Familie und der gesamten Branche verlängert worden. Doch er muss dann auch entscheiden, wie glaubwürdig er nach einem Abstieg für einen Neuanfang bei Werder stehen kann – und wie viel Verantwortung er übernimmt. Die grundsätzliche Unterstützung seiner Vorgesetzten Frank Baumann und Marco Bode ist ihm gewiss. Und auch unter den Fans gibt es trotz der spielerischen Armut der Bremer Mannschaft unverändert zwei Lager: Kohfeldt-Unterstützer und spöttische Gegner.

Mehr Rückendeckung als andere

Auch ein Großteil der Medien, die über Werder regelmäßig berichten, sieht die Gründe für den Niedergang eher in der verfehlten Kaderplanung oder in einem unglücklich zusammengestellten Trainerteam, aber nicht allein beim Cheftrainer. Das ist durchaus ungewöhnlich – viele andere Trainer auf Platz 17 bekommen weder von ihren Chefs, noch von den Fans, noch von den Medien so viel Rückendeckung. Auch das wird Kohfeldt in seine Überlegungen einfließen lassen. Möglich ist natürlich auch, dass sich Werder doch noch von ihm trennt. Dann jedoch zu einem merkwürdigen Zeitpunkt: Nämlich dann, wenn eh schon alles zu spät ist.

Wer Kohfeldt nach dem Bremer Nackenschlag in Mainz sah, der erlebte dort auch einen Trainer an der Grenze des Erträglichen. Blass, niedergeschlagen, leer, um Worte ringend. „Das hat mich nicht überrascht“, sagte Manager Frank Baumann dazu am Wochenende, „denn es zeigt auch, wie sehr er hinter dem Verein steht und wie er mitfiebert. Was er alles einbringt. Aber natürlich hat auch er in Mainz gesehen, dass wir eine große Chance verpasst haben, in der Tabelle vor Düsseldorf zu rutschen. Deswegen muss man seine Enttäuschung ein Stück weit verstehen.“

Kohfeldt sprach in seiner ersten Reaktion nicht nur davon, „brutal leer“ zu sein. Er wollte auch gar nicht mehr über Fußball reden – ausgerechnet er, der jede taktische Feinheit sonst bis ins kleinste Detail erklären mag, auch nach Niederlagen. Jetzt aber war für ihn Schluss damit, und seine Worte wirkten wie ein Bruch mit Teilen der Mannschaft. Etwa, als Kohfeldt sagte, es sei keine Frage der Taktik mehr, sondern des Auftretens der Spieler: „Wir müssen in gewissen Situationen einfach da sein. Das haben wir jetzt 33 Spieltage nicht geschafft. Und ich werde jetzt nicht in einer Woche noch eine Lösung dafür finden.“

Lernprozess eines 37-Jährigen

Solche Sätze wären Kohfeldt vor wenigen Wochen nicht über die Lippen gekommen. Damals schützte er seine Spieler, mitunter auch völlig übertrieben, in der Hoffnung, dass sie ihm das zurückzahlen. Der erst 37-jährige Fußball-Lehrer wird das als Lernprozess verbuchen müssen. Doch aufgeben wird er deshalb nicht in dieser Woche vor dem 34. Spieltag mit der Mini-Chance auf den Klassenerhalt, auch das sagte er noch in Mainz: „Wir sind es dem Verein und allen Fans, die an Werder hängen, schuldig, dass wir uns jetzt schütteln und alles versuchen, um zumindest nicht die gleichen dummen Fehler zu machen wie in Mainz.“

Und so erlebte Baumann schon am Sonntag im Kabinentrakt des Weserstadions bereits wieder einen engagierten und aufgeladenen Kohfeldt. „Wer Florian kennt, der weiß ohnehin, dass er den Hebel sehr schnell wieder umlegen kann und sich bereits wieder stark damit beschäftigt, wie wir Köln schlagen können“, sagt Baumann, der vor dem Saisonfinale noch einmal betont: „Wir werden nicht aufgeben, auch das hat Florian gesagt. Denn es gibt noch eine Chance für uns. Aber die Hoffnung ist durch unsere Niederlage in Mainz natürlich kleiner geworden, und die Enttäuschung darüber hat Florian zum Ausdruck gebracht.“ Wie groß genau die Enttäuschung nach dem Abpfiff dieser Saison bei Werder ausfällt und welche Konsequenzen das haben wird, muss noch abgewartet werden.