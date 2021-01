Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann. (nordphoto)

Das gibt es auch nicht alle Tage in der Fußball-Bundesliga: Florian Kohfeldt reagierte schon fast empört, als der Coach des SV Werder Bremen bei einer Video-Pressekonferenz gefragt wurde, ob er sich Winter-Transfers wünsche. Dabei könnte der Tabellen-14. für den Abstiegskampf die eine oder andere Verstärkung durchaus gebrauchen, was beim jüngsten 0:2-Desaster gegen Union Berlin ziemlich deutlich wurde. Doch Kohfeldt fährt da einen ganz anderen Kurs – einen Sparkurs.

„Vor dieser Saison haben wir uns alle mit sehr wachem Verstand für einen Weg hier in Bremen entschieden. Auch ich als Trainer. Und da kann ich mich doch nicht im Januar hinstellen und Neuzugänge fordern“, sagte Kohfeldt und erklärte. „Auch wenn es noch nicht überall angekommen ist: Wir müssen uns wirtschaftlich unglaublich konsolidieren. Dementsprechend gibt es von meiner Seite keinerlei Forderungen nach Neuzugängen oder wirtschaftlichen Wagnissen.“ Werder musste sogar mit Hilfe des Landes Bremen Kredite über 20 Millionen Euro aufnehmen, um die fehlenden Zuschauereinnahmen in der Coronakrise zu kompensieren und handlungsfähig zu bleiben.

Es gehe in dieser Saison darum, den Verein wirtschaftlich zu konsolidieren und stabil in der Liga zu halten. „Mit beiden Zielen identifiziere ich mich zu 1.000 Prozent, weil ich möchte, dass es Werder Bremen besser geht“, betonte der 38-Jährige – und nicht nur das: „Dann muss man auch mal akzeptieren, dass man selber mal nicht so gut dabei aussieht, weil man gewisse Dinge nicht so umsetzen kann, wie man sie sich in einem sportlichen Idealszenario vorstellt.“

Eine kleine Hintertür in Sachen Transfers ließ Kohfeldt dann aber doch offen und schaute zum neben ihm sitzenden Sportchef Frank Baumann: „Wenn Frank zu mir kommt und sagt: Florian, wir haben Spielraum. Dann reden wir darüber. Aber Forderungen in jeglicher Hinsicht wird es von mir nicht geben.“