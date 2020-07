Werder-Trainer Florian Kohfeldt will Neuzugang Patrick Erras beim nächsten Schritt in der Karriere unterstützen. (dpa)

Was der WESER-KURIER am Vormittag bereits vermeldete, wurde von Werder nun offiziell bestätigt: Mittelfeldspieler Patrick Erras verlässt nach 13 Jahren den 1. FC Nürnberg und wechselt ablösefrei nach Bremen. Werder-Manager Frank Baumann sagt über den 25 Jahre alten Neuzugang: „Patrick ist ein entwicklungsfähiger Spieler, der auf der Sechs aber auch in der Innenverteidigung in einer Dreierkette spielen kann. Er gibt uns mit seinen Fähigkeiten weitere Optionen.“

Auch Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt freut sich über den 1,96 Meter großen Mittelfeldspieler: „Patrick hat ein gutes Passspiel, ist robust und kann aufgrund seiner Größe auch bei Standardsituationen helfen. Wir sehen, dass er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen kann.“

„Zeit für etwas Neues“

Erras selbst freut sich auf den Sprung vom Zweitligisten zurück in die Bundesliga: „Ich hatte 13 wirklich tolle Jahre in Nürnberg, aber man merkt dann auch, dass es Zeit für etwas Neues ist. Als das Interesse von Werder kam, wusste ich, das möchte ich machen und ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat. Werder ist ein Traditionsverein, der keine gut Saison hinter sich hat. Ich glaube, jeder will das wieder ändern und man merkt, dass hier im Verein eine besondere Stimmung herrscht. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es wieder besser läuft.“

Erras absolvierte 19 Bundesligaspiele für Nürnberg und war für den Club in 61 Zweitliga-Partien (9 Tore) am Ball.