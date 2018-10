Florian Kohfeldt würde eine Verschiebung der Länderspieltermine begrüßen. „Es ist schon so, dass der Rhythmus durch die Länderspielpausen in der Hinrunde immer wieder unterbrochen wird. Wenn eine davon auf die Zeit direkt vor Weihnachten oder in die Rückrunde gelegt würde, hätte ich nichts dagegen. Am störendsten ist nicht die jetzige Pause, sondern die erste nach nur zwei Liga-Spieltagen“, sagte der Werder-Trainer dem „Kicker“.

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge unterstützt Bestrebungen, statt drei Pausen mit jeweils zwei Länderspielen nur noch zwei Pausen mit jeweils drei Länderspielen einzuführen: „Das wäre aus meiner Sicht eine Verbesserung im Vergleich zum aktuellen Status.“ Bayern-Präsident Uli Hoeneß sagte: „Wir haben drei Unterbrechungen in der Hinrunde, das ist Wahnsinn.“ Für Rudi Völler, Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport, sind die Länderspielpausen im Oktober und November am problematischsten, „weil es vorher und hinterher englische Wochen gibt“.

