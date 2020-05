Werder-Trainer Florian Kohfeldt glaubt nicht an einen vorzeitigen Saisonabbruch. (nordphoto)

Es hatte viel Gezeter im Vorfeld gegeben, doch am Ende blieb alles ruhig. Die Geisterspiele, so unbeliebt sie auch sein mögen, stellen momentan nun einmal den Alltag der Bundesligisten dar. Und nach der Premiere sind sie auch bei Werder erleichtert, dass - abgesehen von der eigenen Leistung und dem Endergebnis gegen Bayer Leverkusen - doch alles recht gut funktioniert hat. "Ich glaube, dass das erste Wochenende das gezeigt hat, was wir uns erhofft hatten“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. "Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, diese Saison zu Ende zu spielen, ist sehr hoch."

In der Tat kam der 26. Spieltag ohne die ganz großen Zwischenfälle aus. Der intensive Torjubel der Profis von Hertha BSC war im Grunde noch der größte Aufreger, die weitreichenden Hygienevorschriften der Deutschen Fußball Liga (DFL) waren ansonsten allerorts kein Problem. Folglich lobte auch Kohfeldt „die Spieler, die Offiziellen und auch die Fans, die sich an alle Absprachen gehalten haben“.

Das bedeutete aber nicht automatisch, dass der 37-Jährige den derzeitigen Zustand insgesamt gutheißt. „Die Zuschauer fehlen unglaublich, das darf hier nicht zur Normalität werden“, sagte Kohfeldt. Ähnlich argumentierten auch seine Spieler. Philipp Bargfrede etwa erklärte: „Normalerweise ist schon auf der Fahrt vom Hotel zum Stadion in der Stadt alles voll, auf den Straßen sieht man die ganzen Fans. Das fehlt. Du kommst ins Stadion und niemand ist da.“ Aufsichtsrats-Chef Marco Bode gestand: “Ich muss mich daran noch sehr gewöhnen.“

Disziplin ist gefragt

Zeit genug dürfte er dafür haben. Eine baldige Abkehr von den Spielen ohne Publikum wird es aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben. Für Florian Kohfeldt ist es "das notwendige Übel, das wir schlucken müssen, um diese Saison zu Ende zu spielen.“ Und trotz des miserablen Auftakts gegen Leverkusen bleibt er dabei, die sportliche Entscheidung über Abstieg und Klassenerhalt auf dem Rasen fällen zu wollen - und nicht am Grünen Tisch im Falle eines Saisonabbruchs. Theoretisch könnte Werder dort zu einer Rettung kommen, die sportlich derzeit nur schwer vorstellbar ist. Über die endgültige Regelung für ein Abbruch-Szenario wird allerdings erst noch der Ligaverband entscheiden.

Um sportlich das Schicksal beeinflussen zu können, mahnte Kohfeldt zu noch mehr Selbstkontrolle. „Ich glaube, dass es wichtig ist, das gerade wir als diejenigen, die engmaschig getestet werden, auch in unserem privaten Umfeld sehr darauf achten, dass wir diszipliniert sind“, sagte er. Das gelte auch für Bereiche, in denen sich die restliche Bevölkerung schon wieder bewegen könne, sagte er. „Dann hat der Fußball das Vertrauen, das er von der Politik bekommen hat, gerechtfertigt.“