Florian Kohfeldt telefoniert regelmäßig mit Trainerkollegen. (nordphoto)

Etwas wehmütig klang Florian Kohfeldt schon, als er in einer Medienrunde nach dem aktuellen Kontakt zu den Bundesliga-Trainerkollegen gefragt wurde. „Sich wie sonst jedes Wochenende an der Seitenlinie anschreien und danach wieder in den Arm nehmen, das funktioniert jetzt ja nicht mehr“, sagte der Werder-Coach und lächelte. In Kontakt zu mehreren Kollegen steht Kohfeldt aber trotz der Bundesliga-Pause weiterhin: „Ich habe schon mit dem einen oder anderen Kollegen telefoniert und glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir uns untereinander austauschen und sehen, wie wir diese Situation bewerten.“

Das sieht übrigens auch Kölns Trainer Markus Gisdol so. Auf der Webseite seines Klubs brachte er eine ungewöhnliche Idee zur Sprache: „Eigentlich müssten alle Trainer auf die Schnelle ihre Trainingsideen zusammenwerfen. So dass man sie bundesweit, auch im Amateurbereich, umsetzen kann. In den Trainingsbüchern sind natürlich keine Corona-konformen Trainingsformen vorgesehen. Auf einmal musst du auf Abstände achten, die Spieler dürfen sich nicht berühren, es darf keine Zweikämpfe geben.“