Rudi Völler denkt noch immer gern an seiner Zeit bei Werder zurück. (Guido Kirchner/dpa)

An seine alte Wirkungsstätte kommt er immer wieder gern zurück. Rudi Völler ist mit Werder Bremen verbunden, seit er in der Ära von Otto Rehhagel zu einem Publikumsliebling geworden ist. Auch am Sonnabend wird der 61-Jährige, der seit 2018 als Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen amtiert und seit 2005 das Gesicht des Erstligisten vom Rhein ist, die Reise an die Weser gern antreten. „Rudi Nationale“, Weltmeister 1990 als Spieler und Vize-Weltmeister 2002 als Teamchef, hat Werder beim Pokalfight gegen Leipzig studiert und warnt vor dem Gegner. Dass die Bremer bisher Florian Kohfeldt trotz der Negativserie das Vertrauen geschenkt haben, hat den grauhaarigen Grandseigneur nicht überrascht: „Kohfeldt hat über weite Strecken einen guten Job gemacht.“

Zu den am Mittwoch via „Sport-Bild“ verbreiteten Gerüchten, der Bremer Trainer sei ein Kandidat auf den derzeit von Interimslösung Hannes Wolf besetzten Trainerstuhl bei Bayer 04, wollte Völler im Gespräch mit unserer Deichstube nicht Stellung beziehen. Auch nicht zu dem beispielsweise von Lothar Matthäus angeregten Vorschlag, er solle ins DFB-Präsidium wechseln.

Mitgefiebert nicht, doch ich habe diese Partie intensiv geschaut, zumal Werder nun unser nächster Gegner ist.

Es war ein tolles Spiel, viel Leidenschaft, viel Kampf und eine enorme Spannung, ein hohes Niveau. Werder hat toll dagegengehalten gegen eine Leipziger Mannschaft, deren Qualität bekannt ist. So haben die Bremer lange Zeit die Partie offengehalten und erst am Ende recht unglücklich verloren.

Wir haben nochmals verdeutlicht bekommen, dass Werder uns alles abverlangen wird. Die Mannschaft hat zwar in der Bundesliga zuletzt nicht gepunktet, doch möglicherweise hat sie aus dem Achtungserfolg gegen Leipzig neues Selbstbewusstsein gezogen. Wir sind uns bewusst, dass uns eine ähnlich hart umkämpfte Auseinandersetzung erwartet. Wir müssen kämpferisch dagegenhalten und wollen natürlich unsere fußballerischen Mittel in die Waagschale werfen.

So ist es nun mal im Fußball. Es gibt halt keine Garantien. Man muss stets von Woche zu Woche denken. In Leverkusen sind wir ähnlich betroffen. Kurz vor Weihnachten, wenn Sie sich erinnern, standen wir an der Tabellenspitze. Diese komfortable Ausgangslage haben wir verspielt. Auch wir haben es uns anders vorgestellt.

Wir möchten den Platz absichern, der zur Qualifikation zur Europa League berechtigt. Vier Punkte Vorsprung auf Rang sieben, das gilt es zu halten. Das ist unser Ziel bei der Reise nach Bremen. Trotz aller Verbundenheit zu Werder: Wir wollen dort punkten. Andererseits drücke ich natürlich meinen Bremer Freunden die Daumen, dass sie in den beiden restlichen Spielen erfolgreich sind und die nötigen Punkte zum Klassenerhalt holen.

Theoretisch ist es noch machbar. Und im Fußball passieren – siehe oben – die unmöglichsten Dinge. Doch wir sollten keine Träumereien anstellen bezüglich der europäischen Königsklasse. Wenn sich die Situation ändern sollte und sich plötzlich doch noch eine Möglichkeit auftäte, wollen wir natürlich da sein.

…dazu kann ich nichts sagen.

Es hat mich nicht überrascht. Werder ist bekannt für diese Handlungsweise, neben ein, zwei anderen Clubs in der Liga. Ein Trainer genießt von jeher in Bremen größeres Vertrauen. So auch Florian Kohfeldt, der über weite Strecken der Saison aus meiner Sicht auch einen guten Job gemacht hat. Am Ende muss jeder Verein für sich entscheiden.

Es war ja nicht nur die Lage in der Bundesliga. Wir sind in der Europa League gegen Young Boys Bern ausgeschieden, eine Mannschaft, gegen die man sich in zwei Spielen dann auch schon mal durchsetzen kann. Dann das Aus im Pokal gegen Rot-Weiß Essen. Ich halte Peter Bosz weiterhin für einen sehr guten Trainer, er hat lange auch seine Sache sehr gut gemacht. Wir hatten lange Zeit weiterhin das Gefühl, dass wir mit ihm die Kurve kriegen. Doch als unsere Saisonziele in Gefahr gerieten, mussten wir handeln.

Durch die Punktausbeute ganz klar, und zuletzt gegen Frankfurt haben wir auch ein überzeugendes Heimspiel hingelegt. Ich glaube schon, dass es sich gelohnt hat, die Änderung vorzunehmen. Hannes Wolf mit Peter Hermann, diese „Combo“ leistet gute Arbeit.

Überhaupt nicht, wir lassen uns nicht unter Druck setzen.

Wie hat Otto Rehhagel es früher immer ausgedrückt: Wir haben alle Antennen ausgefahren. Und es gilt weiterhin, was wir schon vor Wochen gesagt haben: Hannes Wolf hat auch seine Chance. Er macht es gut, er steht für mutige Entscheidungen.

Es ist schon extrem in dieser Spielzeit. Ich bin schon lange im Geschäft, aber in dieser Form habe ich das noch nicht erlebt. Doch so hat es sich entwickelt. Ich denke, dass sich durch die vielen Wechsel die Mitleidsbekundungen, die hin und wieder zu hören sind, wenn Trainer entlassen werden, in Zukunft in Grenzen halten werden.

Am letzten Tag des Transferfensters ergab sich die Option mit Rashica, der noch auf dem Markt war. Wir wollten ihn ausleihen – zu Konditionen, die für uns machbar gewesen wären. Das hat nicht funktioniert. Ich konnte auch den Standpunkt der Bremer voll und ganz nachvollziehen. Also war es nicht möglich, das Geschäft zu realisieren. So laufen nun mal die Dinge im Profifußball. Dabei ging es auch in keiner Weise und zu keinem Zeitpunkt um Schuldzuweisungen. In dieser Angelegenheit gab es keinen Schuldigen – weder Werder noch Bayer.

Wie gesagt: Es gab nichts auszuräumen. Ich habe später, als sich in der Öffentlichkeit alles beruhigt hatte, in aller Ruhe mit Frank Baumann gesprochen. Unser Verhältnis ist absolut top.