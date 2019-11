Zwei Männer, eine Idee: Claudio Pizarro wird in der Regel von Florian Kohfeldt aufs Spielfeld geschickt, wenn Werder ein Tor braucht. Zuletzt klappte das nicht mehr. (nordphoto)

Von 14 auf null: Dieser Absturz ging schnell und war bei Werder so auch nicht erwartet worden. In der vergangenen Saison landeten die Bremer auch wegen ihrer 14 Jokertore am Ende fast noch in der Europa League, diese hohe Trefferzahl durch Einwechselspieler war der zweitbeste Wert der gesamten Liga; nur Borussia Dortmund gelangen mehr Tore durch Joker, nämlich 17.

In dieser Saison steht bei Werder auch nach elf Spieltagen noch die ganz fette Null. Kein einziges Tor durch einen Einwechselspieler, nicht mal eine Torvorlage – das ist derzeit die schlechteste Ausbeute aller 18 Bundesligisten. Trainer Florian Kohfeldt gelang es also nicht, ein Spiel in der Schlussphase durch frische Impulse von der Bank entscheidend zu drehen oder eine Führung auszubauen. Versucht hat er das oft. Aber die Bank war wegen der dünnen Personaldecke oft zu schwach besetzt für irgendwelche Großtaten. Sehr krass wurde das im Heimspiel gegen Hertha BSC deutlich: Die neureichen Berliner wechselten nach der Pause Stürmer im Gesamtwert von 30 Millionen Euro ein und luchsten Werder so die frühe Führung wieder ab. Kohfeldt hingegen hat Stürmer dieser Preisklasse nicht mal im Kader, und schon mal gar nicht auf der Bank.

„Die Optionen sind nun besser“

Dennoch hofft der Trainer, demnächst wieder mehr Impulse von der Bank bringen zu können. „Die Einwechseloptionen sind inzwischen besser geworden“, sagt Kohfeldt, „jetzt können wir einen Sargent, Goller, Pizarro oder Jojo Eggestein von der Bank ins Spiel bringen, das erhöht natürlich die Chance auf Tore. Diese Spieler einzuwechseln, war in der bisherigen Hinrunde lange nicht möglich – weil sie entweder verletzt waren, oder gespielt haben.“

Vor allem fehlt Werder bisher der magische Pizarro-Effekt. Vergangene Saison dreht Werder so manche Partie dank seiner Einwechslung. Die Stimmung im Stadion veränderte sich meist schon, wenn sich der spielstarke Torjäger nur für die Einwechselung bereit machte. Auf dem Platz wirkten die Gegner prompt verunsichert. In dieser Saison aber wartet Pizarro noch auf sein erstes Bundesligator, immerhin traf er in der ersten Pokalrunde gegen Atlas Delmenhorst doppelt. Immer wieder warfen ihn in der bisherigen Hinrunde kleinere Blessuren zurück, mal zwickte der Rücken, mal das Knie.

Gladbach war kein Pizarro-Spiel

Deshalb musste er sich in den vergangenen drei Wochen durch individuelles Training wieder in eine bessere Verfassung bringen. Dieser Plan ist aufgegangen, Pizarro macht im Training schon wieder einen guten Eindruck. Die Partie in Mönchengladbach war jedoch nicht geeignet für den 41-jährigen Angreifer, weil es zu schnell hin und her ging; in einem Heimspiel gegen Schalke, das kommende Woche ansteht, könnte das schon ganz anders aussehen, wenn Werder mit längeren Ballbesitzphasen aufs Tor drückt.

Wichtig ist dieser Tage auf Werders Trainingsplatz aber nicht nur das Erzielen eigener Treffer, sondern vor allem auch das Verteidigen des eigenen Tores. Bei allem natürlichen Werder-Drang nach vorne liegt das Hauptaugenmerkt gerade auf der Defensive. Damit zwei eigene Tore auch mal für einen Sieg reichen…