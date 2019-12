Nach dem Spiel: Florian Kohfeldt bei den Fans in der Ostkurve. (nordphoto)

Achim Beierlorzer steckt selbst mit seiner Mannschaft im Abstiegskampf, doch er hatte offenbar das Gefühl, dass sein Kollege etwas Zuspruch dringend gebrauchen könnte. Also sagte der Trainer nach dem 5:0-Sieg seiner Mainzer im Weserstadion: „Alles Gute für Florian Kohfeldt! Man sollte nicht immer nur auf die Ergebnisse schauen.“ Schaut man allerdings nur auf die Ergebnisse, müsste man in Bremen die Trainerfrage mit Nachdruck stellen. Die Saison lief ohnehin schon schlecht, doch dann kamen auch noch das peinliche 0:1 gegen Außenseiter Paderborn, die 1:6-Demontage bei den Bayern und die 0:5-Blamage gegen Mainz dazu. An vielen anderen Bundesliga-Standorten würde es nun einen Trainerwechsel geben, doch nicht bei Werder.

Florian Kohfeldt hat sich eben in den zurückliegenden zwei Jahren viel Kredit erarbeitet und steht wie kaum jemand anderes für volle Identifikation mit dem Verein. Also hielt Sportchef Frank Baumann am Dienstagabend ein eindeutiges Plädoyer für den Chefcoach: „Wir diskutieren nicht über den Trainer, sondern wir diskutieren mit dem Trainer darüber, wie wir aus der Situation herauskommen. Ich bin nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass wir mit Flo gemeinsam da rauskommen.“ In erster Linie sei nun die Mannschaft gefordert.

Spieler nehmen Schuld auf sich

Ähnliche Stimmen kamen auch aus der Mannschaft. „Wir müssen uns bei allen Fans und beim Trainer entschuldigen“, sagte Leo Bittencourt. Kapitän Niklas Moisander erklärte: „Die Niederlage hatte nichts mit dem Trainer, der Taktik oder sonst etwas zu tun. Es lag an uns Spielern.“

Auch diese Aussage ist durchaus brisant. Die Spieler, vor die sich Kohfeldt bisher öffentlich stets konsequent gestellt hat, ließen ihren Chef in einer kritischen Situation hängen. Das gab auch Kohfeldt zu denken: „Wir brauchen heute nicht über den Trainer zu reden, wir sollten über die Mannschaft reden. Die haben sich alle entschuldigt, das hilft keinem danach.“

Bei solchen Äußerungen kommt der nächste Verdacht auf: Ist der Trainer womöglich selbst irgendwann amtsmüde? "Nein", betonte Kohfeldt und wurde emotional: "Ich werde nicht weglaufen, ich werde mit allem, was ich habe, dafür kämpfen, das hier wieder in die richtige Richtung zu lenken." Nach dem Abpfiff ging der Coach mit den Spielern in die Ostkurve, das tut er nur selten. Was ich in der Kurve mitgekriegt habe, ist, dass mich sehr viele Leute aufgefordert haben, weiterzumachen", sagte Kohfeldt. "Genau das werde ich tun."