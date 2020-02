"Ich bin Fan und Trainer": Florian Kohfeldt reagiert mit nicht alltäglichen Aussagen auf Werders Krise. (nordphoto)

Es waren denkwürdige Sätze, die Florian Kohfeldt eine knappe Stunde nach dem Spielende in Augsburg sprach. Wieder hatte seine Mannschaft ein Spiel verloren, wieder hatte es einen Rückschlag im Abstiegskampf gegeben. Und wieder hatte das noch gesunde Personal bei Werder nicht ausgereicht, um eine der flügelstärksten Mannschaften der Liga in Schach halten zu können. Kohfeldt hatte viel probiert, um Werders Chance in der Offensive zu suchen. Er brachte Neuzugang Davie Selke und den 17-jährigen Nick Woltemade sogar zusammen in der Startelf. Doch am Ende gewann der Gegner verdient mit 2:1. Natürlich drehte sich die Diskussion jetzt auch um ihn. Und Kohfeldt begegnete dem mit einer Energie, die wenig Zweifel an der Ernsthaftigkeit seiner Worte zulässt. Er werde niemals aufgeben, erklärte Kohfeldt, „zurücktreten ist weglaufen. Ich werde nicht weglaufen. Unter keinen Umständen!“

Es gäbe überhaupt nur eine Konstellation, in der er von sich aus das Gespräch mit seinem Chef Frank Baumann suchen würde, erklärte Werders Trainer. „Aber niemals, um wegzulaufen. Sondern nur, wenn ich das Gefühl hätte, dass die Mannschaft nicht mehr das Gefühl hat, dass meine Ideen die besten Lösungen sind. Dann würde ich das Gespräch suchen und fragen, ob das so ist. Dieses Gefühl ist bislang aber nicht mal in einer Sekunde bei mir aufgekommen. Und ich glaube, das ist auch bei keinem Spieler aufgekommen.“

„Ich hinterfrage alles extrem kritisch“

Das Gegenteil sei weiterhin der Fall, betonte Kohfeldt in Augsburg. „Ich kann die Sorgen der Fans verstehen“, sagte Kohfeldt, „ich bin Werder-Trainer und Werder-Fan. Als Werder-Trainer versuche ich gerade in dieser Phase, jetzt viel Souveränität und Ruhe auszustrahlen und weiß ganz genau, dass die Mannschaft ganz eng bei mir ist - und dass auch die Geschäftsführung sehr eng bei mir ist, und dass da das absolute Vertrauen herrscht.“ Als Werder-Fan mache er sich natürlich Sorgen und hinterfrage ständig, wie die ganzen Rückschläge entstehen. Recht souverän und überzeugend führte der junge Trainer aus: „Ich kann die Rückschläge sehr, sehr gut erklären, glaube ich, und auch alle Medien, die uns begleiten, wissen doch genau, was alles dazu geführt hat, wo wir jetzt sind.“

Einen Tag nach der Selke-Verpflichtung eine sofortige Besserung zu erwarten, sei doch weit hergeholt, merkte Kohfeldt an und versicherte: „Jeder kann sich sicher sein, dass ich mich selber extrem kritisch hinterfrage und versuche, da weiter Lösungen zu finden. Alles andere bespreche ich mit Frank Baumann. Wenn ich das Gefühl hätte, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, oder in irgendeiner Form nicht mehr das absolute Vertrauen der Mannschaft da ist, dann gewinnt der Werder-Fan in mir.“ Aber so sei die Situation bei aller Bedrohlichkeit in der Tabelle eben nicht.

„Ich wäre nicht genervt vom Trainer“

Und deshalb hielt Kohfeldt sogar ein Plädoyer in eigener Sache, nachdem er zuvor mit der Mannschaft nach Spielende in die Kurve gegangen war zu den mitgereisten Bremer Fans. „Wenn ich ein normaler Werder-Fan wäre und alle Insiderkenntnisse hätte, dann wüsste ich, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Einsatz und mit wie viel Kreativität der Trainer versucht, alles rauszuholen“, sagte Kohfeldt, „und trotzdem werde ich, genau wie alle anderen, daran gemessen, was am Ende rauskommt. Dass die Diskussion sich jetzt in diese Richtung dreht, ist in Ordnung. Aber ich wäre als Werder-Fans nicht genervt vom Werder-Trainer.“

Es waren mutige, aber auch überzeugende Aussagen des nun bundesweit unter strenger Beobachtung stehenden Werder-Trainers. Der Rückendeckung des Vereins kann er sich weiter sicher sein, wie Sportchef Frank Baumann am Abend erklärte: „Wir sind von Florian Kohfeldt voll überzeugt. Es ist bei unserer Verletzungssituation schwer, eine Formation und den richtigen Rhythmus zu finden. Wir haben keine Zweifel an unserem Trainer. Wir werden weiter daran arbeiten, aus dieser Situation herauszukommen.“