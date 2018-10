Theodor Gebre Selassie hat seinen Coach Florian Kohfeldt in den höchsten Tönen gelobt. „Er ist wahrscheinlich der beste Trainer, den ich je in meiner Karriere hatte. Wir spielen Fußball, der mir liegt“, sagte Werders Rechtsverteidiger dem tschechischen Portal „Sport.cz“.

Mit dem Saisonstart der Bremer zeigt sich Gebre Selassie ebenfalls sehr zufrieden: „Ich bin so froh, dass wir so gut angefangen haben. Die Stadt hat eine positive Atmosphäre.“ Er findet es gut, dass Werder vor der Saison das klare Ziel Europa ausgegeben hat: „Es ist großartig, wenn man mit solch einer Vision in eine Saison geht.“

Gebre Selassie befindet sich in seiner siebten Saison bei Werder. Der Tscheche gehört bei den Bremern mit seinen 31 Jahren zu den älteren Spielern – und sieht darin Vorteile: „Es hat auch schöne Seiten. Ich genieße diese Position im Moment, weil ich nicht die Taschen tragen muss.“ Zudem müsse er nicht zurück in die Kabine laufen, wenn irgendwelche Trainingsutensilien vergessen worden seien, fügte Gebre Selassie mit einem Lächeln hinzu.

Den ganzen Artikel in tschechischer Sprache gibt es hier.