Das hört man auch nicht oft von einem Bundesligatrainer: Werders Chefcoach Florian Kohfeldt ist nach den bisher getätigten Transfers von Bremens Sportchef Frank Baumann wunschlos glücklich. „Ich muss Frank ein Kompliment machen: Er hat alles erfüllt, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Kohfeldt nach dem Testspiel in Groningen (0:0) am Sonntag.

Heißt aber auch: Nun liegt es am Trainer, die entsprechenden Ergebnisse zu liefern. Das weiß auch Kohfeldt, der damit aber wunderbar leben kann. „Ich will keine Alibis mehr. Ich weiß, dass ich die Spieler habe, die ich haben wollte. Jetzt ist der Druck da, dass ich es hinkriegen muss“, sagte Kohfeldt, „aber das ist doch so viel angenehmer, als wenn ich mich in der Kabine umdrehen würde und sagen würde: Hmm …“

Werder hat in diesem Sommer unter anderem Martin Harnik, Davy Klaassen, Yuya Osako, Kevin Möhwald und Claudio Pizarro verpflichtet und – abgesehen von Thomas Delaney – alle Leistungsträger gehalten.