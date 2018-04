Bleibt Thomas Delaney, oder geht er? Werders Mittelfeldspieler träumt von der Premier League und kann sich einen Wechsel in der Sommerpause durchaus vorstellen. Das hat der 26-Jährige kürzlich in einem Interview verraten, "und das ist auch völlig legitim", sagt nun Bremens Trainer Florian Kohfeldt dazu. "Wir leben hier nicht in einer Traumwelt und sagen: Lebenslang Grün-Weiß gilt für alle Menschen auf diesem Planeten." Mit anderen Worten: Vereinswechsel gehören halt zum Profigeschäft dazu, auch bei Werder.

Selbstverständlich aber wird Kohfeldt alles dafür tun, Delaney von einem Verbleib über den Sommer hinaus zu überzeugen. "Wir führen sehr häufig Gespräche", sagt Kohfeldt, "Thomas weiß, dass ich große Stücke auf ihn halte und dass ich ihm viel Vertrauen schenke. Natürlich würde ich mir wünschen, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten." Er werde versuchen, den dänischen Nationalspieler davon zu überzeugen, "dass der Weg bei Werder der richtige ist".

Heißt: Werder muss Topspielern wie Delaney und Max Kruse, dessen Vertrag im Sommer 2019 ausläuft, eine gute sportliche Perspektive bieten. "Das ist ganz entscheidend", sagt Kohfeldt, "ich glaube nicht, dass sie dauerhaft um den Klassenerhalt spielen wollen." Kohfeldts Ansprüche sind ebenfalls höher, auch er will mit Werder auf Dauer wieder erfolgreicheren Fußball spielen. "Wenn wir das glaubhaft aufzeigen können", sagt Kohfeldt, "dann haben wir auch gute Argumente, um unsere Topspieler zu halten."