Florian Kohfeldt ist mit der Wettkampfmentalität seiner Spieler bislang zufrieden. (nordphoto)

Noch 180 Minuten trennen Werder von der ersten Pflichtspielaufgabe der neuen Saison. Am nächsten Wochenende soll Carl Zeiss Jena im DFB-Pokal aus dem Weg geräumt werden – und das möglichst problemlos. Gegen den Drittliga-Absteiger sind die Bremer natürlich klarer Favorit, Trainer Florian Kohfeldt bittet trotzdem noch einmal zu einem Härtetest. Wie zuletzt in Lohne wird es sogar ein doppelter sein. Am Sonnabend geht es um 13 Uhr auf Platz 11 zunächst gegen den Zweitligisten Hannover 96, ab 15.45 Uhr folgt noch ein Duell mit Regionalligist BSV Rehden. Die Partien werden ohne Zuschauer ausgetragen, Werder überträgt beide Spiele aber frei empfangbar auf seinem Youtube-Kanal und bei Werder-TV.

„In der Wertigkeit gibt es keinen Unterschied zwischen den Spielen. Ich erwarte eine extrem konzentrierte Leistung, wir sind nicht mehr am Beginn der Vorbereitung“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Keiner kann locker lassen, das hat man in den bisherigen Testspielen auch gemerkt. Ich bin auf nahezu keiner Position festgelegt.“ Personell kann der Coach aus dem Vollen schöpfen. Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Kevin Möhwald sind nach ihren Verletzungen wieder voll ins Training eingestiegen. Sie alle sollen am Sonnabend zum Einsatz kommen.

Klaassen arbeitet individuell

Neben den Nationalspielern Ludwig Augustinsson, Jiri Pavlenka, Marco Friedl und Romano Schmid, die auf Länderspielreisen sind, sowie dem leicht verletzt zurückgekehrten Milot Rashica fehlt beim Doppeltest somit nur Davy Klaassen. Der Mittelfeldspieler absolvierte am Freitag nach seiner Kapselverletzung im Knie zwar bereits Teile des Mannschaftstrainings, doch er soll am Wochenende noch einmal individuell arbeiten. „Davy wird zwei Tage lang intensiv trainieren und ab Dienstag normal mit der Mannschaft auf dem Platz stehen. Seine Verletzung ist ausgeheilt. Dass er beim Pokalspiel spielen kann, ist realistisch“, sagte Kohfeldt.

Für das Duell in Jena soll bei der Generalprobe gegen Hannover und Rehden die nötige Spannung aufgebaut werden. „Die Wettkampfmentalität und das Feuer sind bisher da, aber das bedeutet noch gar nichts. Jetzt wird es wichtig, wir kommen in den wichtigsten Teil der Vorbereitung“, betonte Kohfeldt. Besonders motiviert dürfte Niclas Füllkrug sein. Ihm versprach Kohfeldt im Vorfeld einen Einsatz gegen den Ex-Klub Hannover, fügte aber mit einem Grinsen im Gesicht hinzu: „Ich hoffe, dass er nicht wieder direkt eine Rudelbildung auslöst.“