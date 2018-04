In Kohfeldts ersten zehn Bundesliga-Partien vor eigenem Anhang gelangen sechs Siege und vier Unentschieden. Das ist nicht nur rekordverdächtig, sondern rekordwürdig. Kein anderer Werder-Coach vor ihm blieb zu Beginn seiner Amtszeit in Deutschlands höchster Spielklasse derart lange unbezwungen. Durch das jüngste Remis gegen Leipzig hat Kohfeldt die bisherigen Spitzenreiter Sepp Piontek (1971/72) und Otto Rehhagel (1981/82) in dieser Statistik abgelöst.

„Das ist eine Momentaufnahme und nichts, worauf ich schaue“, sagte Kohfeldt zurückhaltend und betonte noch einmal: „Es geht für uns um die stetige Entwicklung." Dennoch gab der Bremer Coach zu, dass Spiele im Weserstadion nicht nur für ihn, sondern für das gesamte Team etwas Besonderes seien. Und das sagte er nicht einfach nur so, um einen schönen Werbespruch zu platzieren, sondern garnierte diesen direkt mit einer emotionalen Begründung. „Es ist unser Zuhause. Wir sind hier nicht nur am Wochenende, sondern jeden Tag. Das ist unsere Kabine, wir gehen aus unseren Räumen raus – da, wo wir die ganze Woche leben.“

Rehhagels Serie begann in Liga zwei

So beeindruckend diese Zahlen auch sind – bei genauer Betrachtung hat Otto Rehhagel trotz des abgegebenen Rekordes noch zusätzliche Topwerte zu bieten. So brachte er es zwar auf „nur“ neun ungeschlagene Partien im Oberhaus, zuvor hatte er jedoch bereits nach seiner Amtsübernahme im April 1981 fünf Heimspiele in der 2. Bundesliga Nord nicht verloren. Mit vier Siegen und einem Unentschieden hatte Rehhagel somit keinen geringen Anteil am erfolgreichen Wiederaufstieg der Bremer.

"König Otto" begann seine 14-jährige Amtszeit bei Werder also ligaübergreifend mit 14 ungeschlagenen Heimspielen in Serie. Darüber hinaus gab es noch drei Duelle im Intertoto-Cup sowie im Pokal im Weserstadion, die ohne Niederlage endeten. Erst im Januar 1982 verließ Rehhagel daheim als Verlierer den Platz (0:1 gegen Borussia Mönchengladbach). Immerhin: Auch Florian Kohfeldt hat eine Zugabe zu bieten, unter seiner Führung jubelte Werder bekanntlich im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg im vergangenen Dezember (3:2).

Beeindruckte Gegner

Sepp Piontek war indes im Oktober 1971 erstmals zu Werders Trainer ernannt worden und holte auf Anhieb fünf Siege und vier Unentschieden. Zudem gab es drei Pokalerfolge vor eigenem Publikum. Erst im Mai 1972 setzte es eine Pleite (2:4 gegen Braunschweig).

Die aktuell zurückgewonnene Heimstärke der Bremer ist nicht nur ein Mitgrund dafür, dass Werders größte Abstiegssorgen inzwischen der Vergangenheit angehören, sie hinterlassen auch Eindruck bei den Gäste-Klubs. „Man hört es immer wieder von den Gegnern, dass hier eine besondere Atmosphäre herrscht, uns das Publikum auch mal trägt, wenn es nicht so gut läuft“, sagte Sportchef Frank Baumann. „Wir freuen uns auf jedes Heimspiel, die Stimmung war auch dieses Mal wieder top. Das lag aber auch an der Mannschaft, die den Impuls vom ersten Moment an aufs Feld gebracht hat.“