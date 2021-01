Leonardo Bittencourt saß zuletzt über 90 Minuten auf der Bank. (nordphoto)

Während Werder Bremens Auswärtsspiels in Leverkusen hat es kürzlich eine Premiere für Leonardo Bittencourt gegeben, wenn auch eine ziemlich unerfreuliche: Erstmals in dieser Saison schmorte der 27-Jährige, obwohl vollkommen fit, 90 Minuten lang auf der Bank. Vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) hat Trainer Florian Kohfeldt diese Maßnahme erklärt, dabei Kritik am Spieler geübt, ihm aber gleichzeitig Mut gemacht.

„Es war eine sportliche Entscheidung“, sagte Kohfeldt, der Bittencourt nach dessen schwachem Auftritt gegen Union Berlin vor der Partie in Leverkusen aus der Mannschaft genommen hatte. Es war im Grunde die nächst schärfere Maßnahme, ein Denkzettel, um den Offensivmann wieder in die Spur zu bekommen, denn unzufrieden mit den Auftritten Bittencourts war Kohfeldt auch davor schon gewesen.

Der Spieler habe sich in einer Phase befunden, „in der er gewisse Elemente, die ich von ihm sehen will, nicht auf den Platz bringt“, sagte Kohfeldt, „und das nicht nur in einem Spiel, sondern über ein paar Wochen hinweg.“ Ein Problem, das der Coach zunächst sanft zu lösen versucht hatte: „Ich habe versucht, ihn immer wieder zu schützen und ihm über weitere Startelfeinsätze Vertrauen zu geben.“ Dann sei aber der Punkt gekommen, „an dem ich es im Sinne des Leistungsprinzips anders lösen musste“. Heißt: Bittencourt auf die Bank musste.

Im Heimspiel gegen Augsburg kann das am Samstag aber schon wieder anders aussehen. Einerseits, weil Kohfeldt den Spieler Bittencourt grundsätzlich „sehr schätzt“, und andererseits, weil dieser das Signal seines Trainers offenbar verstanden hat. „Leo hat sehr engagiert trainiert in dieser Woche“, berichtete Kohfeldt – und hielt fest: „Er ist ein Startelfkandidat für das Spiel gegen Augsburg.“