Plötzlich hatte Niklas Moisander die Hand von Dominik Kohr an der Kehle. Und wenige Sekunden später lag Thomas Delaney nach einem Stoß von Leon Bailey am Boden. Davor, dazwischen und danach wurde geschubst, geschimpft und gestikuliert. Vor ein paar Jahren ist für dieses Fußball-Phänomen der hübsche Begriff Rudelbildung erfunden worden.

Bei Werders 2:4-Pokalniederlage in Leverkusen gab es Ende der ersten Verlängerung eine solche Rudelbildung, die das Spiel für mehrere Minuten unterbrach. Weil geschubst, geschimpft und gestikuliert worden war. Und weil Schiedsrichter Marco Fritz und seine Assistenten auf dem Platz bei dem wüsten Hin und Her kaum den Überblick behalten konnten, mischte auch noch der Videoschiedsrichter mit. Der sitzt seit dieser Saison bekanntlich in Köln, verfolgt von dort das Spiel, hieß am Dienstag Wolfgang Stark und gab seinem Kollegen Fritz schließlich per Funk eine Einschätzung der Ereignisse, die Fritz dann wiederum am Spielfeldrand noch einmal selbst mit den Bildern der Aufzeichnung abglich. Am Ende zückte Fritz Gelb für Dominik Kohr und Gelb für Leon Bailey.

Damit waren die Leverkusener Profis nach mehrheitlicher Einschätzung glimpflich davon gekommen. „Für mich eine klare Rote Karte“, sagte etwa Maximilian Eggestein zur Attacke von Bailey gegen Mannschaftskamerad Delaney. Für Eggestein eine Schlüsselszene im Spiel, „denn es steht 2:2 und Bailey ist ja nicht unentscheidend für Leverkusen“. Das gilt generell, weil Bailey ein außergewöhnlicher Fußballer ist. Das galt in diesem Fall aber auch ganz speziell, denn es war tatsächlich Bailey, der in der zweiten Hälfte der Verlängerung den Freistoß trat, in dessen Folge das vorentscheidende 3:2 für Leverkusen fiel.

„Mehr Fluch als Segen“

Und so wurde nach Werders Pokal-Aus ganz viel über den Schiedsrichter und noch mehr über den Video-Schiedsrichter gesprochen. Die Bremer waren sauer. Nachdem inzwischen kein Bundesliga-Spieltag und neuerdings auch Pokalspiele mehr vergehen, ohne dass über den Video-Schiedsrichter diskutiert wird, legt sich Eggestein fest: „Er bleibt mehr Fluch als Segen.“

Das Grundproblem wurde am Dienstag in Leverkusen mehr als einmal deutlich. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wann der Videoschiedsrichter eigentlich eingreift (oder eingreifen sollte) und wann nicht. Die 120 Minuten von Leverkusen lieferten Aufreger in jedem Spielabschnitt. Nach zwölf Minuten, Werder führte schon 2:0, brachte Charles Aranguiz unter Einsatz des Ellenbogens Max Kruse im Leverkusener Strafraum zu Fall. „Dass Max im Gesicht getroffen wurde, konnte man im Stadion sehen“, sagte Frank Baumann, „da hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen.“ Es wäre die Chance zum schnellen 3:0 für Werder gewesen. Schiedsrichter Fritz aber bewertete die Situation anders, der Video-Schiedsrichter griff nicht ein.

Genau wie später, als Maximilian Eggestein gegen Aranguiz beherzt zur Sache ging, „ich hab ihn kurz gepackt an der Schulter“, gab Eggestein später zu. Wieder pfiff Fritz nicht, wieder korrigierte auch der Video-Schiedsrichter nicht. In Bremen sind sie es mittlerweile leid, dass Werder so häufig beteiligt ist, wenn es um strittige Entscheidungen geht. Florian Kohfeldt erinnerte an das Hertha-Spiel, als ein Tor von Eggestein aberkannt wurde, weil zuvor im Mittelfeld Thomas Delaney beim entscheidenden Zweikampf seinen Ellenbogen eingesetzt hatte. „Hier kriegt Max den Ellenbogen ins Gesicht, warum greift da keiner ein?“, fragte der Werder-Trainer, „das ist für mich nicht nachvollziehbar.“ Auch zu den Strafen nach der Rudelbildung hatte Kohfeldt eine Meinung und gab sich alle Mühe, ruhig zu bleiben: „Wenn der Video-Schiedsrichter entscheidet, dass es zwei Gelbe und nicht anderthalb Rote Karten sind, dann ist das so.“

„In der Bundesliga kann sich das ausgleichen“, sagte Baumann noch über echte und vermeintliche Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, „im Pokal geht das nicht, und deshalb sind wir nicht gut zu sprechen auf das Schirigespann.“ Was Werders Sportchef in diesem Moment vergessen hatte, war, wie Werders Sieg im Achtelfinale gegen Freiburg zustande gekommen war. Im Dezember nämlich hatte Werder davon profitiert, dass der Schiedsrichter und sein Assistent beim entscheidenden Bremer Tor eine Abseitsstellung von Jerome Gondorf übersehen hatten. Auch eine Runde zuvor gegen die TSG Hoffenheim hätte es nach Fouls von Ulisses Garcia und Niklas Moisander streng genommen gleich zwei Strafstöße für die Gäste geben müssen. Damals gab es noch keinen Video-Schiedsrichter, der hätte eingreifen können. Der ist im Pokal erst ab dem Viertelfinale im Einsatz – griff nach dem Bremer Geschmack aber viel zu wenig ein.

Wer war euer „Man of the Match“?