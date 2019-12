Für das letzte Spiel des Jahres am Sonnabend beim 1. FC Köln hat Florian Kohfeldt gleich mehrere Veränderungen angekündigt. Sowohl personeller Art, aber auch bei den Abläufen unter der Woche vor der Keller-Partie bleibt nicht alles beim Alten: „Es gibt Möglichkeiten im taktischen Bereich und trotz dünner Personaldecke auch im personellen Bereich. Außerdem haben wir im Ablauf in dieser Woche schon Kleinigkeiten angepasst."

Wer in Köln aufläuft, wollte Kohfeldt natürlich nicht verraten. Frank Baumann betonte jedoch, dass keine Wechsel geben wird, nur um einfach etwas zu verändern. „Florian wird nichts aktionistisches tun. Es geht darum, elf bis 14 Spieler zu finden, die am Samstag in der Lage sind, eine Reaktion zu zeigen. Alles andere zählt nicht.„ Den Verdacht, durch einen Wechsel einzelne Spieler für schlechte Leistungen an den Pranger zu stellen, weist der Manager von sich: „Es gibt keinen Sündenbock.“

Freier Tag gestrichen

Leonardo Bittencourt fehlt aufgrund einer Gelbsperre ohnehin. Philipp Bargfrede hingegen wird wohl zumindest in den Kader zurückkehren. Denkbar sei auch, dass Spieler aus dem Nachwuchs zum Einsatz kommen. „Grundsätzlich ist das eine Option. Wir haben die letzten Jahre eine gute Jugendarbeit gemacht und Spieler für die Bundesliga ausgebildet", sagte Kohfeldt bei Pressekonferenz am Donnerstag. Festlegen wollte sich der Trainer aber auch hier nicht.

Veränderungen hat es bereits im Ablauf der Trainingswoche gegeben. Der Donnerstag wäre zwei Tage nach dem Spiel gegen Mainz eigentlich aufgrund von Regeneration frei gewesen. „Aber wir können aber auch gemeinsam regenerieren„, sagte Kohfeldt. „Im direkten Ablauf zum Spiel werden wir auch ein, zwei Dinge verändern. Aber das bleibt bei uns.“

Fußball ohne Schnörkel

Verändern wird sich auch Werders Art des Fußballs. „Unser Weg zum Tor sollte sehr zielstrebig sein, ohne große Schnörkel“, sagte Kohfeldt. Eine totale Abkehr vom Werder-Fußball soll es aber nicht geben: „Hinten reinstellen werden wir uns nicht. Aber wir werden darauf eingehen, was uns zuletzt Probleme bereitet hat. Körperlichkeit, Eins-gegen-eins-Situationen, Tempo.„ Den Weg in die Offensive sollen die Spieler aber dennoch suchen: „Es ist wichtig, dass auch wir aktiv sind. Es ist wichtig, klare Handlungsanweisungen zu geben. Klare Lösungen, die stabil sind. Das ist unsere wichtigste Aufgabe in den nächsten zwei Tagen.“