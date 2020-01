Florian Kohfeldt ist zurück auf dem Trainingsplatz. (nordphoto)

Genau eine Woche lang trainierte Werder ohne seinen Cheftrainer, doch das hat sich nun geändert. Am Donnerstagvormittag stand Florian Kohfeldt erstmals nach seiner Fußverletzung wieder auf dem Trainingsplatz. Wie der Klub mitteilte, leitete der Chefcoach die nicht-öffentliche Einheit im Weserstadion.

Kohfeldt hatte sich nach eigener Aussage durch eine Wunde am Fuß eine bakterielle Entzündung zugezogen. Wegen der damit verbundenen Schmerzen konnte er kaum auftreten und musste sich schonen. Also fehlte Kohfeldt in der vergangenen Woche und zunächst auch in dieser Woche beim Training. Beim 1:0-Erfolg in Düsseldorf war der Coach trotz seiner Verletzung dabei. Sportchef Frank Baumann sagte anschließend: „Flo hätte mit seiner bakteriellen Entzündung im Fuß eigentlich im Bett oder im Krankenhaus liegen müssen. Ich kann nur den Hut davor ziehen, dass er trotzdem bei der Mannschaft war.“

Ebenfalls am Donnerstag auf dem Platz stand Theo Gebre Selassie. Nach seiner schweren Oberschenkelverletzung trainierte der Rechtsverteidiger individuell mit dem Ball und noch nicht mit der Mannschaft. Wann Gebre Selassie wieder ein Thema für den Kader wird, ist offen.