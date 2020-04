Bald wieder in Bremen am Ball: Werders Mittelfeldspieler Kevin Möhwald. (nordphoto)

Während Niclas Füllkrug bereits erste Ballübungen auf dem Rasen macht, sieht man von Werders zweitem Knie-Patienten derzeit nichts: Kevin Möhwald. Dennoch steht der Mittelfeldspieler eher vor einem Comeback als Torjäger Füllkrug, der sich nach einem Kreuzbandriss noch bis zur neuen Saison gedulden muss. Möhwald absolviert nach der im Herbst erfolgten Knie-Operation derzeit noch eine Reha-Phase in Donaustauf, kehrt möglicherweise aber schon in der kommenden Woche nach Bremen zurück, spätestens in der Woche danach, so lautet Werders Planung.

„Kevin macht gute Fortschritte“, lobt Trainer Florian Kohfeldt den früheren Nürnberger, „er wird die Belastung danach schnell steigern können und im Juni vielleicht noch ein paar Einsätze haben können, wenn es dann Spiele gibt.“ Möhwald wäre für Werder eine wertvolle Alternative im dünn besetzten Mittelfeld, zumal er defensiv wie offensiv verschiedene Positionen besetzen kann und eine Qualität mitbringt, die zuletzt im Bremer Spiel fehlte: Zug zum Tor.

Noch Vorsicht bei Toprak

Auch von anderen zuletzt verletzten oder angeschlagenen Spielern gibt es gute Nachrichten. Ömer Toprak konnte nach seiner Waden- und Sehnenverletzung den Spezialschuh inzwischen ablegen. Vorsicht ist bei Werders Innenverteidiger aber weiterhin nötig. Es ist nicht davon auszugehen, dass er schon in den ersten Mai-Wochen auf Bundesliga-Niveau mitwirken könnte, wohl aber danach, wenn es in der Reha-Phase diesmal keine Rückschläge geben sollte.

Auch Spieler wie Theo Gebre Selassie, Niklas Moisander oder Ludwig Augustinsson, die wegen Verletzungen in dieser Saison große Rückstände ansammelten, befinden sich von der Gesamtfitness her inzwischen auf einem sehr guten Niveau. Sie konnten die Spielpause nutzen, um sich körperlich in den bestmöglichen Zustand zu bringen.