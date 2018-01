Wenn's läuft, dann läuft's. Und so passte es ins Bild, dass Jerome Gondorf derjenige war, der Werder am Sonntag in München (2:4) mit 1:0 in Führung schoss. Weil der 29-Jährige aber auch ansonsten eine gute Leistung zeigte, gab es nach der Partie ein Sonderlob vom Trainer. „Jerome hat das heute sehr gut gemacht“, sagte Kohfeldt, „er hat all das gezeigt, was er sonst nach seinen Einwechslungen ins Spiel bringt. Er ist ja jemand, der immer sehr energiegeladen, wild im positiven Sinn ist.“

Und nicht nur das. Gondorf ist auch einer, der mal etwas Verrücktes versucht. Wie in der 56. Spielminute gegen den FC Bayern. Nach einem Zuspiel von Max Kruse setzte Gondorf aus 20 Metern zum Schlenzer über Münchens Torwart Sven Ulreich an, Jerome Boateng bekam aber noch sein Bein dazwischen. „Das war ein bisschen rotzig“, meinte Kohfeldt später zu der Szene, „sowas gefällt mir, solche Spieler mag ich sehr gerne.“

Verletzt ausgewechselt

Umso ärgerlicher, dass Gondorf Mitte der zweiten Halbzeit vom Platz musste. „Er hat einen Schlag auf die Wade bekommen, da mussten wir ihn leider auswechseln“, erklärte Kohfeldt. Wie schlimm die Verletzung ist, werde sich bis Mittwoch zeigen, fügte Kohfeldt hinzu, der am Sonntagabend aber von einer harmlosen Blessur ausging.

Sollte Gondorf in den kommenden Tagen wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren, sollten seine Karten für einen erneuten Einsatz gegen Hertha BSC recht gut stehen. Schon im Pokalspiel gegen Freiburg kurz vor Weihnachten sowie im ersten Rückrundenspiel gegen Hoffenheim (1:1) hatte der Neuzugang aus Darmstadt überzeugt und seinen Anspruch, nach einer für ihn enttäuschenden Hinrunde künftig mehr spielen zu wollen, durch Leistung untermauert.