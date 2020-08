Maik Nawrocki durfte mit ins Zillertal-Trainingslager. Wie für junge Spieler üblich musste der Innenverteidiger dabei auch einige "tragende Aufgaben" abseits des Platzes übernehmen. (nordphoto)

Im Februar unterschrieb Maik Nawrocki seinen ersten Profivertrag bei Werder, im Zillertal war der 19-Jährige kürzlich erstmals mit der Bundesliga-Mannschaft im Trainingslager. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger habe sich sehr gut eingefügt, sagte Trainer Florian Kohfeldt. In den Testspielen kam Nawrocki nicht zum Einsatz, im Training aber zeigte der Youngster durchaus sein Potenzial.

„Er wird auf jeden Fall häufiger bei den Profis trainieren. Es hat mir sehr gut gefallen, was er im Zillertal gemacht hat“, betonte Kohfeldt, bremste aber sogleich die Erwartungen an den polnischen Junioren-Nationalspieler: „Ich sage das, ohne dass ich ihn jetzt schon in den Kader loben will.“ Zum Einsatz kommen soll Nawrocki erst einmal in der Regionalliga. Der gebürtige Bremer ist schließlich gerade erst von der U19 in die U23 aufgerückt.