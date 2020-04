Alleine und nachdenklich: Florian Kohfeldt trägt am Mittwoch einige Hütchen in die Kabine. (nordphoto)

Das Reden gehört sicher nicht zu den Schwächen von Florian Kohfeldt. Der Mann kann sich ausdrücken und seinen Verein Werder Bremen gut repräsentieren. Aber jetzt, in der Corona-Krise, gelten andere Regeln. Wenn es überall um Menschenleben geht, ist Fußball plötzlich nicht mehr wichtig und verliert auch in der Gesellschaft erheblich an Rückhalt. Trotzdem steht Kohfeldt - wie jeder Bundesliga-Trainer - nun vor einer Aufgabe, die noch niemand zu erfüllen hatte: Er soll die Bremer Profi-Fußballer körperlich und vom Kopf her so vorbereiten, dass sie den Abstiegskampf wieder annehmen können, wenn diese Saison denn wirklich wieder losgeht. Wie aber soll man diese Spannung in einer Mannschaft wieder aufbauen, wenn es in Deutschland und überall auf der Welt um so viele wichtigere Dinge geht? Auch Kohfeldt findet diese Frage „sehr schwierig“, das betont er in diesen Tagen immer wieder. Er weiß: Egal, was man dazu in der Öffentlichkeit sagt, es könnte schnell falsch rüberkommen. „Weil das immer diesen Hauch hat, als würde man sich und den Fußball zu wichtig nehmen“, sagt er und wirkt dabei sehr nachdenklich.

Werders Chefcoach hat früh erkannt, dass Fußballtrainer in diesen schwierigen Zeiten nicht ins Rampenlicht gehören. Wochenlang äußerte er sich kaum. „Wir erleben eine Zeit, in der Sport untergeordnet ist. Jetzt sind Politiker und Gremienvertreter des Vereins bessere Ansprechpartner in der Öffentlichkeit“, erklärt Kohfeldt seinen Rückzug in die hinteren Reihen, „man sollte dann reden, wenn man etwas zu sagen hat. Intern arbeite ich an Lösungen und bin für einige ein wichtiger Ansprechpartner. Es wäre aber unangemessen, mich jetzt in den Vordergrund zu drängeln.“ Zweieinhalb Jahre habe er mit hoher Präsenz und leidenschaftlich um sportliche Themen gekämpft, sagt er, „um infrastrukturelle Themen, die sich um die Weiterentwicklung Werders gedreht haben“.

„Das ist doch jedem klar“

Und nun? Kohfeldt ahnt, dass ihm in seinem Beruf vielleicht schon bald eine Aufgabe gestellt wird, auf die man in keiner Trainerausbildung vorbereitet wird. Wie soll man denn so ernsthaft und verbissen wie sonst um Bundesligapunkte kämpfen, wie soll man seine Viererkette auf den Gegner vorbereiten, wie soll man all das auch noch vor der Presse und vor den Fans erklären, ohne dabei irgendwie falsch rüberzukommen? Schließlich sei doch jedem klar, auch bei Werder, betont Kohfeldt, „dass es natürlich sehr viel wichtiger ist, dass wir alle diese gesellschaftliche Herausforderung bewältigen, die gesundheitliche Lage ist ja weltweit dramatisch, wenn man sich die Bilder ansieht“.

Kohfeldt ergeht es wie vielen Familienvätern und Arbeitnehmern in diesen Tagen, die sich immer mal wieder bei dem Gedanken erwischen, ob im Leben vor der Krise wirklich immer alles so wichtig war, wie man es empfunden hat. Um klaren Kopf zu bewahren und nicht falsch verstanden zu werden, hat er sich seine Rolle nun ein wenig anders zurechtgelegt. Er ist nicht mehr der wichtige Kopf, der über alles mitredet und entscheidet. Sondern eher ein Umsetzer, der dann sein Bestes gibt, wenn andere die Richtung vorgeben. Diese anderen Entscheider, auch das betont Kohfeldt ausdrücklich, sind keine Fußballtrainer. Sondern die Politiker, Mediziner und Behörden. Sollten die irgendwann die Erlaubnis für ein normales Training erteilen und vielleicht auch Bundesligaspiele ohne Zuschauer erlauben, dann sei es natürlich seine Pflicht, „unter vollstem Bewusstsein für die Lage in aller Welt, dennoch zu versuchen, eine gewisse Spannung in der Mannschaft wieder herzustellen und die Spieler vorzubereiten“.

Die psychologische Ebene steht aus

Das klingt schon fast politisch, und tatsächlich ist es ja so, dass der Fußballtrainer Kohfeldt nun auch als Diplomat gefragt ist. Klar soll und will er über die Bundesliga und über Werder reden, das ist Teil seines Berufs, andererseits möchte er nicht so klingen, als er würde gerade gerne über Fußball sprechen. Deshalb wirkt er ein wenig erleichtert darüber, dass noch kein Datum für einen Neustart der Bundesliga feststeht. Denn deshalb rollt der Alltag für Werders Bundesliga-Kader nur langsam los, in kleinen Trainingsgruppen. „Wir sind noch im Grundlagenbereich“, erklärt Kohfeldt, „es gibt noch nicht dieses Thema: So, jetzt geht es wieder los! Noch ist diese psychologische Ebene der Vorbereitung auf das, was da kommt, noch nicht wirklich eingeläutet.“ Darauf vorbereitet sei man aber. Und man spreche auch viel mit den Spielern darüber.

Am Tag X werde man sicher eine neue Form der Spiel- und Saisonvorbereitung erleben, ohne Testspiele im Vorfeld, wahrscheinlich auch ohne Zuschauer und ohne Kontakt zu den Fans, der bei Werder immer wichtig war und gelebt wurde. „Es werden ganz andere Voraussetzungen sein“, ahnt Kohfeldt, „man muss also andere Lösungen finden, andere Wege. Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht“.

Fußball als Teil der Lösung?

Werders Trainer gehört ohne Zweifel zu denjenigen Hauptdarstellern dieser manchmal so aufgeblasenen Showbranche Bundesliga, die über den Tellerrand des Profifußballs schauen können. Neben der gesundheitlichen Herausforderung der Krise sieht er auch die wirtschaftliche und die soziale. „Vielleicht“, so formuliert er es äußerst vorsichtig, „können wir in gewisser Weise ein Teil der Lösung sein, um wieder Normalität herzustellen mit unserem Bundesligabetrieb“. Wobei natürlich klar sei, „dass sich auch dieser Bundesligabetrieb in wirtschaftlichen Problemen befindet, auch wenn wir eine privilegierte Branche sind“.

Noch während er das sagt, merkt man ihm die Zweifel daran an, ob es nun richtig war, das so zu formulieren. Er weiß: Als Trainer einer Bundesliga-Mannschaft muss er jetzt einen schwierigen Spagat hinbekommen. Einerseits soll sein Team bei Anpfiff der Bundesliga in der Lage sein, Spiele zu gewinnen, sie endlich mal wieder zu gewinnen, wie man im Fall von Werder sagen muss. Andererseits soll und will er nicht den Eindruck erwecken, als wäre das gerade besonders wichtig. Kohfeldt schiebt deshalb diesen Satz nach: „Wenn die Saison weitergeht, gehört es zu unseren Pflichten, alles zu tun, um diese Herausforderung zu bestehen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir dann in der Liga bleiben werden. Aber das sind momentan noch nicht die Gedanken, die an erster Stelle stehen.“